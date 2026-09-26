きのう群馬県太田市で女性が殺害されるなどした事件で、女性の長女が事件前、群馬県警や栃木県警に対し、自身の元夫からのDVについて相談していたことがわかりました。警察は元夫を公開手配し行方を捜査しています。

この事件はきのう正午すぎ、太田市の住宅で、手塚由佳さん（52）が血を流して意識のない状態で倒れているのが見つかり、死亡が確認され、手塚さんの長男も頭を切りつけられるなどしてけがをしたものです。

警察は女性の長女の元夫・三原理稀容疑者（30）を女性の長男への殺人未遂の疑いで公開手配しています。

その後の取材で、長女が今年6月、群馬県警に三原容疑者からのDVに関する相談をし、警察が三原容疑者を口頭指導していたことがわかりました。

群馬県警は事件の前日にも、長女の安全確認を行っていたということです。

さらに長女は栃木県警に対しても、今月19日にDVに関する相談をしていたこともわかりました。

記者

「現場となった被害者の自宅では現場検証が行われています」

警察は、三原容疑者が手塚さんを殺害したとみて行方を捜査しています。