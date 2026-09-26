ハイチュウを限界まで伸ばし続けると…？ 約1万6000本の繊細な糸状に「一番うまい」「龍の髭になるんだ…」
ハイチュウを限界まで伸ばし続けた結果、あるお菓子に変身する--。そんな動画がInstagramのリール投稿で話題になっている。ねじっては伸ばす作業を繰り返し、ハイチュウをおよそ1万6000本の細い糸状にしていくと、できあがったのは中国の有名なお菓子「龍の髭飴」のような一品に。実際に食べてみると、意外な感想も…？今回は、動画を投稿した歌唱ずんだもん（＠kasho_zunda）さんに、今回のお菓子づくりのコツやアイデアについて聞いた。
【写真】どう見ても「龍の髭」!? カラフルで可愛いお菓子に大変身したハイチュウ
■ハイチュウが約1万6000本の糸状に？ 仕上がりを左右する「最初の輪っか」
--ハイチュウを限界まで伸ばした動画に大きな反響がありましたが、実際に反響を受けてどのように感じていますか？
「YouTubeで約940万回、Instagramで約550万回、TikTokで約80万回再生され、想像以上に大きな反響があり、とても驚いたのだ！普段の動画ではあまり見かけない、台湾や韓国など海外の方からのコメントもいくつか寄せられており、国内だけでなく多くの方に動画が届いていることを実感できて、とても嬉しかったのだ」
--そもそも、ハイチュウを限界まで伸ばしてみようと思ったきっかけは何だったのでしょうか？
「以前、こんにゃくゼリーを溶かして大福にする動画を投稿したところ、とても反響が良かったため、ほかにも既存のお菓子を変形させて、別の料理やお菓子を作れないかと探していたのだ。ハイチュウから『龍の髭』のようなお菓子を作る方法は、数年前に少し流行したことがあるようですが、まだ知らない方も多いのではないかと思い…。そこで、歌に乗せて分かりやすく紹介すれば、興味を持って見てくださる方も多いのではないかと考え、今回取り上げたのだ！」
--実際にねじって引き伸ばす過程が難しそうですが、きれいに伸ばすためのポイントやコツはありますか？
「実は、動画に映っているシーンが初挑戦だったのだが、思っていた以上にうまく作ることができたのだ！ただ、その後に何度か作ってみたところ、うまくいかないこともあり、きれいに仕上げるためにはいくつかポイントがあると感じたのだ。
まず、最初に1本の輪っかを作る際に、ある程度長めに伸ばし、全体の太さをできるだけ均一にしておくことが大切なのだ。
また、輪を重ねるタイミングでも、ずれないようにきれいに重なるよう調整することがポイントなのだ。特に序盤の段階で太さにばらつきができてしまうと、後半の仕上がりに大きな差が出てしまうため、最初の工程を丁寧に行うことが重要なのだ！
さらに、ねじって引き伸ばすたびに、こまめに粉をつけて全体になじませることも大切なのだ。これをしないと、細くなった糸同士がくっついてしまったり、引き伸ばす際にかなり固くなったりしてしまうのだ」
■ハイチュウを伸ばしたら味も変わる？ 「よりダイレクトに感じた」驚きの食感
--実際に食べてみてお味はいかがでしたか？
「見た目は実際の『龍の髭』によく似ているのだが、味や食感については本物とは異なるのだ。食べ始めは少し粉っぽさがあるが、口の中で溶けてくると、舌に触れる面積が大きくなっている分、ハイチュウの味がよりダイレクトに、強く感じられたのだ！
食感も面白く、あまり噛まなくても口の中で溶けていくような感覚があるのだ。一方で、噛んでしまうと徐々にまとまって、元のハイチュウのような塊に戻っていく感じだったのだ」
--ハイチュウ以外のお菓子でも、同じように伸ばせそうだと思いますか。
「飴を溶かして、材料や作り方を工夫すれば、より本格的な『龍の髭』のようなお菓子を作ることもできるかもしれない。ただ、温度管理や伸ばし方なども含めると、かなり難易度は高そうなのだ」
※お菓子からではなく、水あめと蜂蜜から本格的な龍の髭を作ることができるそうです。
--普段からライフハックやアレンジ料理などを投稿されていますが、現在ほかに気になっているものや、試してみたいことはありますか？
「最近、『グミを泡立てるとマシュマロのようなお菓子を作れる』という情報を見つけたので、ぜひ一度試してみたいと思っているのだ。また、これからハロウィンの時期に向けて、少し不気味で見た目にもインパクトのあるお菓子の作り方なども、動画で紹介していきたいのだ！」
■ハイチュウが約1万6000本の糸状に？ 仕上がりを左右する「最初の輪っか」
--ハイチュウを限界まで伸ばした動画に大きな反響がありましたが、実際に反響を受けてどのように感じていますか？
「YouTubeで約940万回、Instagramで約550万回、TikTokで約80万回再生され、想像以上に大きな反響があり、とても驚いたのだ！普段の動画ではあまり見かけない、台湾や韓国など海外の方からのコメントもいくつか寄せられており、国内だけでなく多くの方に動画が届いていることを実感できて、とても嬉しかったのだ」
--そもそも、ハイチュウを限界まで伸ばしてみようと思ったきっかけは何だったのでしょうか？
「以前、こんにゃくゼリーを溶かして大福にする動画を投稿したところ、とても反響が良かったため、ほかにも既存のお菓子を変形させて、別の料理やお菓子を作れないかと探していたのだ。ハイチュウから『龍の髭』のようなお菓子を作る方法は、数年前に少し流行したことがあるようですが、まだ知らない方も多いのではないかと思い…。そこで、歌に乗せて分かりやすく紹介すれば、興味を持って見てくださる方も多いのではないかと考え、今回取り上げたのだ！」
--実際にねじって引き伸ばす過程が難しそうですが、きれいに伸ばすためのポイントやコツはありますか？
「実は、動画に映っているシーンが初挑戦だったのだが、思っていた以上にうまく作ることができたのだ！ただ、その後に何度か作ってみたところ、うまくいかないこともあり、きれいに仕上げるためにはいくつかポイントがあると感じたのだ。
まず、最初に1本の輪っかを作る際に、ある程度長めに伸ばし、全体の太さをできるだけ均一にしておくことが大切なのだ。
また、輪を重ねるタイミングでも、ずれないようにきれいに重なるよう調整することがポイントなのだ。特に序盤の段階で太さにばらつきができてしまうと、後半の仕上がりに大きな差が出てしまうため、最初の工程を丁寧に行うことが重要なのだ！
さらに、ねじって引き伸ばすたびに、こまめに粉をつけて全体になじませることも大切なのだ。これをしないと、細くなった糸同士がくっついてしまったり、引き伸ばす際にかなり固くなったりしてしまうのだ」
■ハイチュウを伸ばしたら味も変わる？ 「よりダイレクトに感じた」驚きの食感
--実際に食べてみてお味はいかがでしたか？
「見た目は実際の『龍の髭』によく似ているのだが、味や食感については本物とは異なるのだ。食べ始めは少し粉っぽさがあるが、口の中で溶けてくると、舌に触れる面積が大きくなっている分、ハイチュウの味がよりダイレクトに、強く感じられたのだ！
食感も面白く、あまり噛まなくても口の中で溶けていくような感覚があるのだ。一方で、噛んでしまうと徐々にまとまって、元のハイチュウのような塊に戻っていく感じだったのだ」
--ハイチュウ以外のお菓子でも、同じように伸ばせそうだと思いますか。
「飴を溶かして、材料や作り方を工夫すれば、より本格的な『龍の髭』のようなお菓子を作ることもできるかもしれない。ただ、温度管理や伸ばし方なども含めると、かなり難易度は高そうなのだ」
※お菓子からではなく、水あめと蜂蜜から本格的な龍の髭を作ることができるそうです。
--普段からライフハックやアレンジ料理などを投稿されていますが、現在ほかに気になっているものや、試してみたいことはありますか？
「最近、『グミを泡立てるとマシュマロのようなお菓子を作れる』という情報を見つけたので、ぜひ一度試してみたいと思っているのだ。また、これからハロウィンの時期に向けて、少し不気味で見た目にもインパクトのあるお菓子の作り方なども、動画で紹介していきたいのだ！」