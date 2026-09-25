ボールで遊ぼうとしている、赤ちゃんとワンコが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万5000回再生を突破し、「可愛いが大渋滞してます」「ずーっと見てられる」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんと犬が『ボール』で遊ぼうとしていたので撮影→なぜかお互い掴めずに…思わずニヤける光景】

ボールで遊びたい赤ちゃんとワンコ

Instagramアカウント「iam__teku」に投稿されたのは、ボールで遊ぼうとしている小さな赤ちゃんと、ペキニーズの男の子「まもる」くんのお姿。

ベビーサークルの柵越しに、ボールに手をかけたまもるくん。しかし転がっていってしまい、次は赤ちゃんがボールに手を伸ばしますが、うまく掴むことができないようです。

どうしても掴めない…！

ボールが掴みたいまもるくんは、柵越しに何度も何度もタッチ。ママが近くへボールを転がしてあげても、赤ちゃんもまもるくんもボールを上手く掴めません。なんともシュールな光景に、思わず頬が緩んでしまいます。

普段から、赤ちゃんにとっても優しいというまもるくん。隣で遊んでいたら、赤ちゃんが手を伸ばした先にまもるくんのぬいぐるみがあり、不意に取られてしまったことがあったんだそう。

優しさいっぱいのワンコ

ぬいぐるみが取られても、まもるくんは焦っているだけで、怒りはしなかったんだとか。ただただ戸惑うまもるくんからは、赤ちゃんへの優しさが伝わってきます。

今では、一緒に遊ぶこともあるという赤ちゃんとまもるくん。仲良しのふたりが、これからどんな関係を築いていくのか、とっても楽しみになります。

投稿には「可愛いが大渋滞してます」「ずーっと見てられる」「なんて健やか」「この絡み最高」「一緒に遊んでるの。えらいなー」「本当にかわいいしかない」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃんやまもるくんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「iam__teku」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「iam__teku」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。