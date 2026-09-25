飼い主さんがドラマ「孤独のグルメ」を鑑賞中、サモエドさんがじっとテレビ画面を見つめて…。美味しそうな『焼きおにぎり』を自分がもらったと勘違いしてしまう行動が話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、可愛すぎるその行動は記事執筆時点で654万回を超えて表示されており、20万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『孤独のグルメ』を鑑賞中、おにぎりが画面に出た結果→大型犬が『もらえる』と勘違いして…まさかの光景】

Xアカウント『@kohaku_Samoyed』に投稿されたのは、サモエドさんがみせた可愛い行動。

この日、飼い主さんがドラマ「孤独のグルメ」を鑑賞中の出来事。美味しそうに食事をする光景を画面越しにじっと眺めていたというサモエド「こはく」ちゃん。

もらったと勘違いして…まさかの『可愛すぎる行動』に悶絶

焼きおにぎりを持つ俳優さんの手が、ちょうどこはくちゃんの目の前にきたようで…。

こはくちゃんは『自分が焼きおにぎりをもらった』と勘違いをして、画面をペロペロと舐め始めたのだといいます。

一生懸命、画面に映る『焼きおにぎり』をペロペロと舐めていたというこはくちゃん。

それでも口の中に入ってこないことを不思議に思ったのか『あれ…？』と不思議そうにする横顔はあまりにも愛くるしいもの。

諦めきれずに何度も何度も挑戦するものの、もちろん焼きおにぎりを食べられるはずもなく…反対側の手に視線をやる場面も。

焼きおにぎりをもらったのだと信じてやまない、こはくちゃんの可愛すぎる行動は飼い主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「完全に自分のものだと思ってますね」「可愛すぎる」「ヒトもワンコも同じですね」「あれ？なんで？って感じ」などのコメントが寄せられています。

弟くんとの尊すぎる日常

2021年11月8日生まれのこはくちゃんは、甘えん坊で心優しい女の子。弟くんが生まれてからは『お姉さん』として毎日見守り役としても活躍しているのだといいます。

ご家族からたくさんの愛情を受けながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすこはくちゃんの日常はサモエドの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kohaku_Samoyed」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。