雨の日に子猫を保護して懸命にお世話をした動画が話題です。動画には「助けてくれてありがとう！」「おかげで小さな命が救われました」等のコメントが寄せられ、30.6万回以上再生されているようです。

【動画：雨の中『ずぶ濡れで倒れていた子猫』を保護…懸命なお世話の結果に感動の声】

雨の中倒れていた子猫

Instagramアカウント「yukari_koubou」に投稿されたのは、雨の日に保護された子猫の姿です。8月のある日、投稿主さんの娘さんが雨の中倒れている子猫を見つけたそう。びしょ濡れで横たわり目をつぶっている子猫は、とても弱々しい状態だったといいます。

その子猫の姿を見て、投稿主さんは正直助かるのが難しいのでは…と思ったといいます。病院に連れて行くと、わずか生後10日ほどだと言われたそうです。

懸命なお世話の結果…

病院では、2時間おきにミルクを飲ませ一日10グラム体重が増えることを目標にしないと救えないと厳しいことを言われたといいます。しかし、投稿主さんと娘さん達は一生懸命子猫にミルクをあげてお世話をしたそうです。

最初のうちは1日に3～4グラムしか体重が増えずあきらめそうになったこともあったそう。しかし、夜中にもミルクをあげることを頑張り懸命にお世話をした結果、10日目には体重が188グラムから325グラムにまで増えたといいます。

可愛いミルクタイム

子猫はあめちゃんと名付けられ、順調に成長しているよう。他の動画でも、あめちゃんがミルクを夢中で飲んでいる姿が投稿されています。

しっかりと目を開いて哺乳瓶に元気に吸い付いてミルクを飲んでくれたそうです。投稿主さん一家の懸命なお世話で一命をとりとめたあめちゃん。可愛いあめちゃんの成長をこれからも見守りたくなる投稿のご紹介でした。

最初にご紹介した投稿は30.6万回以上再生され「助けてくれてありがとう！」「おかげで小さな命が救われました」等のコメントが寄せられ、あめちゃんを救ってくれたことへの感謝の声が多く書き込まれていたようです。

Instagramアカウント「yukari_koubou」では、多肉植物の育成・販売の様子やあめちゃんの姿が投稿されています。あめちゃんの今後にも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「yukari_koubou」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。