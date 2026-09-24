愛知・名古屋アジア大会

愛知・名古屋アジア大会の卓球男子団体戦決勝が24日、スカイホール豊田で行われ、チーム世界ランク2位の日本が同1位・中国を3-2で撃破。1966年バンコク大会以来、60年ぶりに金メダルを獲得した。中国がアジア大会に参加したのは1974年が最初で、中国を上回ってのアジア制覇は史上初の快挙となった。

中国と3時間超えの激闘。最後を締めくくったのは、19歳松島輝空だった。温瑞博を破って金メダルを決めると、張本智和らと歓喜の輪をつくった。

第1試合で松島は王楚欽に大逆転負け。だが、張本智和が王楚欽を破るなど2勝して望みをつなぎ、ついに中国を撃破した。

日本は1966年バンコク大会以来、60年ぶりの金メダル。中国がアジア大会に参加したのは1974年テヘラン大会が最初で、中国撃破でのアジア制覇は史上初の快挙となった。

戴冠の裏にあった衝撃の事実。X上のファンも反応し、「中国に初勝利か～アツいぜ」「中国に勝ったのまじ？？？嬉しすぎる」「卓球金メダル凄すぎる。 見てて心臓バクバクした」「卓球男子金メダルでマジで泣いてる」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）