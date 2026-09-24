◇国際親善試合 日本ーウルグアイ（2026年9月24日 キューアンドエースタジアムみやぎ）

サッカー日本代表(FIFAランク17位)は24日、国際親善試合でウルグアイ(同20位)と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。

今回の活動で初招集となったMF松木玖生（サウサンプトン）は先発で代表デビュー。また、MF佐野海舟（マインツ）、航大（PSVアイントホーフェン）の兄弟がともにスタメンに名を連ねた。佐野兄弟の同時先発は初めて。日本代表では過去に三浦泰年、知良兄弟が3度の同時先発を果たしており、それ以来となる。

今夏のW杯北中米大会後初の活動で、今回は31人の選手を招集。W杯のメンバーがベースとなった一方で、松木、FW谷村海那、MF中野蹴斗、MF齋藤俊輔の4人が初招集となった。

ウルグアイとは4度目の対戦で、戦績は過去1勝2分けと勝ち越し。ウルグアイはW杯2大会連続で1次リーグ敗退後に同国のレジェンドで現役時代にC大阪でもプレーしたフォルラン監督が就任した。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 早川友基

▽DF 板倉滉、伊藤洋輝、瀬古歩夢

▽MF 中村敬斗、佐野海舟、佐野航大、松木玖生、堂安律、鈴木唯人

▽FW 前田大然