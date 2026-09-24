「誘っただけという言い訳は通用しない」元刑事が警鐘を鳴らす闇バイトの恐ろしい現実
元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【インスタで報酬1000万円！】18歳男子高校生闇バイトリクルーター初公判【栃木闇バイト強盗殺人事件】」を公開した。動画では、栃木県で起きた強盗殺人事件に関連し、リクルーター役を務めた18歳の男子高校生の初公判を題材に、闇バイトの危険性と若者を取り巻く犯罪構造について解説している。
佐々木氏はまず、実行役の少年らを集めた18歳の高校生が「職業安定法違反」の罪に問われている点に触れた。「人を紹介しただけで犯罪になるのか？ 結論から言えばなる」と明言し、闇バイトへの勧誘行為自体が重大な犯罪として処罰の対象になることを強調した。少年は現場には行っていないものの、SNSで「1000万円入る仕事がある」という投稿を見て知人を勧誘したとされ、現在は成人と同じ刑事裁判を受ける「逆送致」の対象となっている。検察からは拘禁刑1年6か月を求刑されており、佐々木氏は「誘っただけ」「自分は現場に行っていない」という言い訳は通用しないと厳しく指摘した。
さらに、近年の少年犯罪の傾向について、匿名流動型犯罪グループ（トクリュウ）による強盗事件の検挙者の約4割を少年が占めているというデータを示した。この背景には「大人が少年を実行役として利用している」という犯罪の構造があると分析。「周りもやっているから捕まらない」「楽して稼げる」といった少年特有の未熟さや認知バイアスが悪用されていると警鐘を鳴らす。
最後に佐々木氏は、若者を犯罪から守るための対策として「闇バイトは危険だと伝えるだけでは足りない」と主張。なぜ特定の通信アプリに誘導されるのか、なぜ身分証などの個人情報を求められるのかなど、「犯罪に巻き込まれる具体的な過程を教える情報モラル教育」の必要性を強く訴えた。その上で、家庭や学校、警察に相談できる環境づくりの重要性を呼びかけ、動画を締めくくった。
佐々木氏はまず、実行役の少年らを集めた18歳の高校生が「職業安定法違反」の罪に問われている点に触れた。「人を紹介しただけで犯罪になるのか？ 結論から言えばなる」と明言し、闇バイトへの勧誘行為自体が重大な犯罪として処罰の対象になることを強調した。少年は現場には行っていないものの、SNSで「1000万円入る仕事がある」という投稿を見て知人を勧誘したとされ、現在は成人と同じ刑事裁判を受ける「逆送致」の対象となっている。検察からは拘禁刑1年6か月を求刑されており、佐々木氏は「誘っただけ」「自分は現場に行っていない」という言い訳は通用しないと厳しく指摘した。
さらに、近年の少年犯罪の傾向について、匿名流動型犯罪グループ（トクリュウ）による強盗事件の検挙者の約4割を少年が占めているというデータを示した。この背景には「大人が少年を実行役として利用している」という犯罪の構造があると分析。「周りもやっているから捕まらない」「楽して稼げる」といった少年特有の未熟さや認知バイアスが悪用されていると警鐘を鳴らす。
最後に佐々木氏は、若者を犯罪から守るための対策として「闇バイトは危険だと伝えるだけでは足りない」と主張。なぜ特定の通信アプリに誘導されるのか、なぜ身分証などの個人情報を求められるのかなど、「犯罪に巻き込まれる具体的な過程を教える情報モラル教育」の必要性を強く訴えた。その上で、家庭や学校、警察に相談できる環境づくりの重要性を呼びかけ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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