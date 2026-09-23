ロバーツ監督が会見で大谷について言及

【MLB】ドジャース ー パドレス（日本時間23日・ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は22日（日本時間23日）、本拠地で行われるパドレス戦前に取材対応。15日間の負傷者リスト（IL）入りしている大谷翔平投手について「明日になることを想定している。（異常を知らせる）何か聞かない限り、彼は明日スタメンで出場する」と、翌日のスタメン出場を示唆した。

ロバーツ監督は、大谷の状態について「かなりよくなった。以前は5だったが、現在は恐らく8か9くらいだ」と言及。離脱以降、順調に調整を重ねていると強調した。大谷は11日（同12日）、右上腕の負傷のためIL入りしていたが、最短でメジャー復帰となる可能性が高い。

大谷自身も回復に手応えを感じているようで、リハビリ最終日となるこの日は「コーチ陣（が付き添いで）打撃練習、そして計画に沿った昔からやっている練習を行う」とのこと。「今日は軽い練習しかしないから、明日は準備万端で挑めるだろう」と、指揮官は復調に期待した。

大谷は今季、打者として134試合に出場して打率.277、30本塁打、80打点、OPS.902。投手としては14試合に登板して8勝2敗、防御率1.79も、7月3日（同4日）のパドレス戦を最後に二刀流出場はない。シーズン途中から左膝や右上腕などに不安を抱えながらプレーを続けていた。

ドジャースはすでに5年連続で地区優勝を達成。大谷が復帰すれば、レギュラーシーズン終了まで最大5試合に出場できる。本塁打は8月18日（同19日）のロッキーズ戦以降でていないだけに、スタメン復帰となれば、復活の兆しを告げる一発に期待がかかる。（Full-Count編集部）