「やる気」を待ってたら一生動けない？あきとんとんが今すぐ行動する方法を伝授
あきとんとんが自身のYouTubeチャンネルで「スマホ見てサボってる君へ。60秒だけ頂戴」を公開した。動画では、勉強や作業を前に行動を先延ばしにしてしまう人々に向けて、「やる気」の本質と、今すぐ動き出すためのマインドセットについて、熱意あふれるメッセージを発信している。
「ドパってるね」という、スマートフォンの画面に釘付けになっている視聴者への呼びかけから始まる本動画。多くの人が抱える「勉強はやる気が出てから行動しよう」という考え方に対し、あきとんとんは「やる気って勝手に出るもんではない」と明確に否定する。さらに「モチベーションなんて待ってても一生湧いてこない」と厳しく指摘し、やる気とは自発的に湧き上がるものではなく、「行動した結果として後からついてくる」ものだという重要な事実を説いた。
また、すべての準備が整い完璧な状態になるのを待つ心理についても、「完璧な瞬間なんて一生来ない」と一蹴する。「やる気を待っている間にも君の時間は削られて、夢は遠ざかっていく」と語り、行動を遅らせることで生じる取り返しのつかない損失について警鐘を鳴らした。その上で、視聴者に対して「気分で動くな。決断で動け」と強く訴えかけ、正解の道が用意されるのを待つのではなく、「まず決断してからそれを正解にしよう」と、自らの行動で未来を切り開く重要性を強調した。
動画の終盤では、具体的な解決策として、極限までハードルを下げた最初の一歩を提案する。「開くのは1ページでいい、解くのも1問でいい」と語り、そのわずかな行動の後にこそ「やる気」がやってくると解説した。そして、1問でもできたら「今日は勉強したやん。意外と俺できるやん」と自分自身をしっかり褒め、その成功体験を積み重ねていくようアドバイスを送っている。最後には「今すぐスマホを置いて、ドパるのをやめて、今すぐ行動に移しましょう」と力強く呼びかけ、視聴者がその瞬間に立ち上がるための強烈な後押しとなる動画となっている。
「ドパってるね」という、スマートフォンの画面に釘付けになっている視聴者への呼びかけから始まる本動画。多くの人が抱える「勉強はやる気が出てから行動しよう」という考え方に対し、あきとんとんは「やる気って勝手に出るもんではない」と明確に否定する。さらに「モチベーションなんて待ってても一生湧いてこない」と厳しく指摘し、やる気とは自発的に湧き上がるものではなく、「行動した結果として後からついてくる」ものだという重要な事実を説いた。
また、すべての準備が整い完璧な状態になるのを待つ心理についても、「完璧な瞬間なんて一生来ない」と一蹴する。「やる気を待っている間にも君の時間は削られて、夢は遠ざかっていく」と語り、行動を遅らせることで生じる取り返しのつかない損失について警鐘を鳴らした。その上で、視聴者に対して「気分で動くな。決断で動け」と強く訴えかけ、正解の道が用意されるのを待つのではなく、「まず決断してからそれを正解にしよう」と、自らの行動で未来を切り開く重要性を強調した。
動画の終盤では、具体的な解決策として、極限までハードルを下げた最初の一歩を提案する。「開くのは1ページでいい、解くのも1問でいい」と語り、そのわずかな行動の後にこそ「やる気」がやってくると解説した。そして、1問でもできたら「今日は勉強したやん。意外と俺できるやん」と自分自身をしっかり褒め、その成功体験を積み重ねていくようアドバイスを送っている。最後には「今すぐスマホを置いて、ドパるのをやめて、今すぐ行動に移しましょう」と力強く呼びかけ、視聴者がその瞬間に立ち上がるための強烈な後押しとなる動画となっている。
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