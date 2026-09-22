カッパを着てお散歩にやってきたわんちゃん。水たまりで遊ぼうと張り切っていたものの、飼い主さんに水たまり遊びを禁止されてしまったようで…？

心の声がダダ漏れになってしまうわんちゃんの光景が可愛すぎると、6万再生を超えて笑顔を届けることに。投稿には、「人間の子と同じすぎてかわいいｗ」「絶望とはこういう事なんですね」と温かい笑いが寄せられています。

【動画：水たまりに入ることを禁じられた犬→歩道の真ん中で『絶望』して…思わず笑う『子どものような光景』】

水遊びを禁止されたえびすちゃんは…

TikTokアカウント『ポメラニアン えびす』に投稿されて反響を呼んでいるのは、ポメラニアン『えびすちゃん』のお散歩風景。

ある日、えびすちゃんはレインコートを着て飼い主さんと一緒にお散歩にやってきたそう。川を見れば迷わず入り、水たまりを見れば飼い主さんの目を盗んで泥んこになってしまうほど水遊びが大好きなえびすちゃん。

しかし、この日は橋の上でうつ伏せになって、しょんぼりとした様子だったそう。

なぜなら、この日は飼い主さんに『水遊び禁止令』を出されてしまったから。どこを見ても大好きな水がいっぱいあるのに、水遊びができないえびすちゃんは絶望した様子だったといいます。

その姿は、まるで駄々をこねる子どものよう。表情まで心の声が滲み出てしまうえびすちゃんの光景には、「イヤイヤ期かなｗ」「『じゃあ来た意味ないじゃん！』ってスネてますね」「ちょっぴり覗いて確認してるｗ」と、温かな笑いが寄せられることとなったのでした。

隙あらば水遊びする気満々のえびすちゃん

この日は水遊びができずに絶望顔になってしまったえびすちゃんですが、時には飼い主さんの目をかいくぐって水遊びを成功させることも。

橋の上から川の様子を確認したり、飼い主さんの目が離れる瞬間を待ち構えたり。水遊びをする隙を虎視眈々とうかがっているそう。

どうしても水に入りたいえびすちゃんと、えびすちゃんの健康と安全を考えて水遊びを阻止したい飼い主さん。そんなふたりの平和な『雨の日の戦い』、次回はいったいどちらが勝利を収めるのでしょうか？

TikTokアカウント『ポメラニアン えびす』では、そんな水遊び大好きポメラニアン『えびすちゃん』の日常が投稿されています。川で楽しく遊んでいる姿や、楽しいお出かけの様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ポメラニアン えびす」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。