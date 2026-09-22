22日に練習を実施

日本代表は9月22日、千葉市内の高円宮JFA夢フィールドで練習を実施。

北中米ワールドカップ以降初の活動となったなか、アストン・ビラGK鈴木彩艶は所属クラブでわき腹を痛めた影響により別メニュー調整となった。

前日の21日にチームは始動したが、台風25号の影響により屋外でのトレーニングをとりやめ、室内での調整に変更。16選手がグループに分かれて、約30～45分間身体を動かし、鈴木も参加していた。

鈴木はW杯後にイタリア1部パルマからプレミアリーグのアストン・ビラへステップアップ。第2節からスタメンの座を奪い守護神に定着した。直近のトッテナム戦でも2失点はしたものの、ビッグセーブを連発してチームの今季リーグ初勝利に貢献。プレミア公式の週間ベスト11入りも果たした。

日本代表は9月24日に宮城でウルグアイ、28日に広島でベネズエラ、10月1日に横浜でエクアドル、同5日に東京でパナマ／ニュージーランドと対戦を控えているなかで、鈴木の状態に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）