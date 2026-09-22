『開運！なんでも鑑定団』世界最高峰のバイオリンが登場…驚きの鑑定結果へ
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう22日放送回には、世界最高峰のバイオリンが登場。驚きの鑑定結果となる。
【動画】音色にうっとり…驚きの鑑定結果に！世界最高峰のバイオリン
お宝は、7年前に他界した父がオーケストラで働いていた時に知人の紹介で購入したもの。アマティは有名なストラディバリウスと並ぶ世界三大バイオリンの一つで、サルトリーは、世界三大弓製作家の1人。3年ほど前に友人に弾いてもらったら、優しく丸みがある音がした。
父は生前「価値があるから忘れないでいて」と言っており、家族は誰もバイオリンを弾かないので、弾いてくれる人に譲りたい。はたして、その価値は。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】瀬川瑛子
＜37歳以下限定！第4回 平成世代のお宝鑑定大会＞
【出張リポーター】平子祐希
【出張ゲストコメンテーター】柴田理恵
＜鑑定団MC 目利き一発勝負！＞
【特別企画MC】中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
阿藤芳樹（「阿藤ギャラリー」代表取締役）
山口良三（「ラルジュ」オーナー）
飯田孝一（「日本彩珠宝石研究所」代表取締役 所長）
竹内俊夫（「銀座コイン」会長）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
【動画】音色にうっとり…驚きの鑑定結果に！世界最高峰のバイオリン
お宝は、7年前に他界した父がオーケストラで働いていた時に知人の紹介で購入したもの。アマティは有名なストラディバリウスと並ぶ世界三大バイオリンの一つで、サルトリーは、世界三大弓製作家の1人。3年ほど前に友人に弾いてもらったら、優しく丸みがある音がした。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】瀬川瑛子
＜37歳以下限定！第4回 平成世代のお宝鑑定大会＞
【出張リポーター】平子祐希
【出張ゲストコメンテーター】柴田理恵
＜鑑定団MC 目利き一発勝負！＞
【特別企画MC】中原みなみ(テレビ東京アナウンサー)
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
阿藤芳樹（「阿藤ギャラリー」代表取締役）
山口良三（「ラルジュ」オーナー）
飯田孝一（「日本彩珠宝石研究所」代表取締役 所長）
竹内俊夫（「銀座コイン」会長）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）