日本代表、冨安健洋の不参加を発表…直近のリーグ戦でふくらはぎ負傷
日本サッカー協会（JFA）は22日、9月・10月の日本代表活動にDF冨安健洋（クリスタル・パレス／イングランド）がけがのため参加しないことを発表した。代役の追加招集は現時点で発表されていない。
冨安は20日に行われたプレミアリーグ第5節リーズ戦に先発出場。同僚のMF鎌田大地とともにリーズのMF田中碧との日本人対決に臨んだが、冨安は一足先にハーフタイムでピッチを後にしていた。クリスタル・パレスをのピエール・サージュ監督は試合後に、「彼はふくらはぎを負傷した。それほど深刻なケガではないと思うが、無理をしてまでプレーさせることはできない」と状態を説明していた。
日本代表は9月24日にキリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表と、同28日にキリンチャレンジカップ2026でベネズエラ代表と対戦。その後はキリンカップサッカー2026が開催され、10月1日にエクアドル代表と戦い、10月5日にはニュージーランド代表、もしくはパナマ代表と対戦する予定になっている。
冨安は20日に行われたプレミアリーグ第5節リーズ戦に先発出場。同僚のMF鎌田大地とともにリーズのMF田中碧との日本人対決に臨んだが、冨安は一足先にハーフタイムでピッチを後にしていた。クリスタル・パレスをのピエール・サージュ監督は試合後に、「彼はふくらはぎを負傷した。それほど深刻なケガではないと思うが、無理をしてまでプレーさせることはできない」と状態を説明していた。
日本代表は9月24日にキリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表と、同28日にキリンチャレンジカップ2026でベネズエラ代表と対戦。その後はキリンカップサッカー2026が開催され、10月1日にエクアドル代表と戦い、10月5日にはニュージーランド代表、もしくはパナマ代表と対戦する予定になっている。