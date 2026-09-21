赤ちゃんとおばあちゃん犬の微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万回再生を突破し、「感動しちゃう」「幸せで溢れてる」「癒やされる光景ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんがひっくり返ってしまい、号泣した結果→17歳のあばあちゃん犬が近づいて…あまりにも尊い光景】

相思相愛なふたり

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の投稿主さんは、17歳の柴犬『あい』ちゃんの毎日を紹介しています。この日は家族みんながそろい、あいちゃんも嬉しそうにみんなの様子を見つめていました。

そこへ赤ちゃんがハイハイで近づいてきます。赤ちゃんは、あいちゃんのことが大好き。普段からそばに行って触れたり、遊んだりしているそうです。

そんな赤ちゃんに対して、あいちゃんも特別な優しさを見せているそう。赤ちゃんが近くにいると、いつも以上に穏やかな表情に。まるで小さな家族を見守るような姿です。

この日も、ハイハイで近づいてくる赤ちゃんをじっと見つめていました。家族に囲まれ、大好きな赤ちゃんもそばにいる。あいちゃんにとって幸せなひとときだったのでしょう。

心配で見守る老犬

ところが、そんな穏やかな時間にプチハプニングが。赤ちゃんがバランスを崩し、コロンとひっくり返ってしまいました。驚いた赤ちゃんは、すぐに大きな声で泣き出してしまいます。

すると、あいちゃんが赤ちゃんのもとへ。困惑したような表情を浮かべながら、ゆっくりと近づいていきます。その姿は、まるで「大丈夫？」と心配しているかのよう。

泣いている赤ちゃんのそばに寄り添うあいちゃんは、本当のおばあちゃんが孫を心配しているよう…。そばにいてくれたことも安心につながったのか、赤ちゃんは少しずつ泣き止んでいったそうです。

幸せな光景にホッコリ

その後、あいちゃんはお母さんの膝の上でウトウト。

そこへ赤ちゃんが再び近づき、あいちゃんの体につかまって立ち上がろうとします。あいちゃんも嫌がらず、じっとしていたそうです。

赤ちゃんにとって、あいちゃんは大好きで安心できる存在なのでしょう。17歳のおばあちゃん犬と赤ちゃんが寄り添う姿から、家族の温かな絆が伝わってきます。幸せな光景に、思わずホッコリしますね。

この投稿には「なんて賢くて優しいの」「愛おしくてたまらない」「これが幸せってやつですね」などの温かなコメントが寄せられています。

あいちゃんとご家族の平和な日常は、YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。