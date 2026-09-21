「立ち応援は禁止されていない」阪神ファンYouTuberが語る甲子園の観戦ルールの現実
プロ野球愛好家のトラヤマ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【崖っぷち】負けたら優勝マジック消滅の危機、阪神打線爆発で横浜KOし首位を死守！森下35号ホームランで地鳴りのような歓声が起きる甲子園！阪神ファン大歓喜！2026年9月20日vs DeNA」と題した動画を公開した。首位攻防戦となるDeNA戦の熱狂的な観戦の様子とともに、甲子園での「立ち応援」のルールについて自身の見解を語った。
動画の序盤から中盤にかけては、2026年セ・リーグの熾烈な優勝争いの中、「絶対に負けられない試合」と位置付けたDeNA戦の模様を実況。阪神は相手の暴投で先制すると、元山のタイムリーや森下の35号ホームランなどで打線が爆発し、8対1で快勝を収めた。トラヤマ氏も球場のファンとともに「六甲おろし」を熱唱し、「さぁ今日からVロードや！」と歓喜する様子が収められている。
動画の終盤では、甲子園球場における「立ち応援」のルールについて言及した。トラヤマ氏は現在のルールについて、「立ち応援自体は禁止されておりません」と説明。応援団が観客に立ち上がるよう促すことは禁止されたものの、ファンが自発的に立ち上がって応援することに関しては、後ろの客に配慮した上で球団側も「容認している」と語った。
最後にトラヤマ氏は、「本当にチームに勝ってほしい。そのために甲子園の応援を盛り上げたい」と熱弁。ファン一人ひとりが自発的に熱い声援を送ることで、チームを後押ししようと強く呼びかけた。
動画の序盤から中盤にかけては、2026年セ・リーグの熾烈な優勝争いの中、「絶対に負けられない試合」と位置付けたDeNA戦の模様を実況。阪神は相手の暴投で先制すると、元山のタイムリーや森下の35号ホームランなどで打線が爆発し、8対1で快勝を収めた。トラヤマ氏も球場のファンとともに「六甲おろし」を熱唱し、「さぁ今日からVロードや！」と歓喜する様子が収められている。
動画の終盤では、甲子園球場における「立ち応援」のルールについて言及した。トラヤマ氏は現在のルールについて、「立ち応援自体は禁止されておりません」と説明。応援団が観客に立ち上がるよう促すことは禁止されたものの、ファンが自発的に立ち上がって応援することに関しては、後ろの客に配慮した上で球団側も「容認している」と語った。
最後にトラヤマ氏は、「本当にチームに勝ってほしい。そのために甲子園の応援を盛り上げたい」と熱弁。ファン一人ひとりが自発的に熱い声援を送ることで、チームを後押ししようと強く呼びかけた。
YouTubeの動画内容
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現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。