【永久保存版】これが最後のダンスに... 滋賀学園の面白すぎる応援＆全力ダンスメドレー！応援団と子供チアの全力応援、そして超満員の三塁アルプスの盛り上がりがエグすぎた！夏の甲子園2024準々決勝

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現在チャンネル登録者10万人を目指しています。 主に阪神戦がある日は毎日投稿してます。 たくさんの阪神ファン＆プロ野球ファンに おもしろいと思える動画を投稿しています。 "トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。