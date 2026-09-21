喋っているかのように「おはよう」と鳴く猫ちゃんが話題になっています、動画には「賢いにゃんこちゃんなんですね」「おはよー言えてますね！すご～い！」等のコメントが寄せられ96万回以上再生されているようです。

【動画：猫に『おはよう』を教えてみた結果…とんでもなく賢い『まさかの反応』】

猫のしまじろうくん

Instagramアカウント「chataro_0211」に投稿されたのは、まるで喋っているかのような可愛いお返事をする猫ちゃんの姿です。猫のしまじろうくんは、多頭飼育崩壊現場からレスキューされ、投稿主さんが預かり中の猫ちゃんなんだそう。

「おはよう」と投稿主さんが声をかけると、最初は「うん」と言っていたしまじろうくん。しかし、おはようを教えるために「お」と一文字ずつ声をかけると、しまじろうくんは真似するように「おー」と鳴いたといいます。

可愛い「おはよう」

投稿主さんは、その様子に思わず驚いて笑ってしまったそう。「は」と続けて声をかけると、しまじろうくんは「はー」と言っているように鳴いてくれたのだとか。そして「よ」と最後に声をかけると、「お」と「は」とは違う鳴き方で「よ」を言ってくれたといいます。

投稿主さんは、しまじろうくんのお返事のタイミングにいつも驚くことが多いそう。多頭飼育の現場から保護され寂しがり屋で甘えん坊のしまじろうくんに、投稿主さんはたくさん触れて声をかけるようにしているそうです。

他にも可愛い姿が

投稿の続きでは、しまじろうくんの可愛い姿が他にも投稿されています。落ち着きがなくなっていたしまじろうくんの目の前で、投稿主さんは催眠術の真似をしていたそう。すると、しまじろうくんは本当にうつらうつらしてしまったのだとか。

また、場面は変わりキャットタワーをしまじろうくんに買ってきたシーンも。しかし1回しか使わなかった理由を「ちょっと違う色が良かった？」と聞いてみたそう。すると、ちょっと不満そうな声でタイミングばっちりに「ニャー」と鳴き思わず投稿主さんは笑ってしまったそうでした。

最初にご紹介した投稿は96万回以上再生され「賢いにゃんこちゃんなんですね」「おはよー言えてますね！すご～い！」等のコメントが寄せられ、「おはよう」を返してくれるしまじろうくんのとりこになる方が続出していたようです。

Instagramアカウント「chataro_0211」では、保護猫シェルターでボランティアをしながら猫ちゃんの預かりをしている様子が投稿されています。預かり中のしまじろうくんの可愛い姿に注目が集まっているようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chataro_0211」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。