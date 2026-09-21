◇ナ・リーグ カブス - レッズ（2026年9月20日 シンシナティ）

カブスの鈴木誠也外野手（32）が20日（日本時間21日）、敵地でのレッズ戦に「2番・右翼」で先発出場。8-1の8回1死第5打席で、スパイアーズから8月31日（同9月1日）ブルワーズ戦以来18戦ぶり、9月初となる25号中越えソロをマークした。

右腕が投じた90マイル（約145キロ）のシンカーを強振。打球は中堅方向に打球角度24度の低いライナー性で飛んでいき、フェンスを越えた。打球速度108.9マイル（約175.3キロ）、飛距離440フィート（約134.1メートル）の豪快弾に敵地も沈黙だ。

現在ナ・リーグ中地区2位のチームは、この一戦に勝利すれば、同日ヤンキースと対戦するダイヤモンドバックスが敗れた時点で2年連続プレーオフ進出が決まる。その重要な一戦で序盤から打線が得点を重ねる中、4打席まで凡退していた背番号27も流れに乗った。

鈴木は9月に入ってから、試合前まで月間打率.186、0本塁打、4打点。「いい形で（打席に）入れるように、ずっと考えていた」と悩みは続いていたが、これで3戦連続安打にもなり、シーズン最終盤で打撃感覚を上向かせつつある。

チームを支える主軸の1人。16年以来4度目のワールドシリーズ制覇へ向け鈴木は必死にバットを振り続けている。