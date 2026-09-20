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このチャンネルは、渋谷に住みながら年間100日ユニバに通う花屋ユウが主宰する、偏った愛を語る場所🌏 この世の中はいろんなことオタクで溢れかえっている。 あなたは、どんなオタクですか？？ 一緒に偏愛の沼へハマりましょう。 女優、映像ディレクターです。 いろんなチャンネルに出現する“花屋D”とは、私のことだ！！！