【速報】東京・赤坂にUSJがやってきた！3日間限定の無料イベントを徹底レポート
YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「【USJ】東京・赤坂に3日間限定のユニバができたので行ってきた！」と題した動画を公開した。動画では、出演者の花屋ユウが、USJ25周年を記念して東京・赤坂サカスで開催された3日間限定の入場無料イベント「AKASAKA・USJ NO LIMIT! FESTIVAL 2026」を訪れ、その様子をレポートしている。
「本日、赤坂にユニバが来ました」と興奮気味に語る花屋ユウ。「年パスオタク」を自称する花屋ユウは、あいにくの雨模様の中、会場を案内していく。赤坂サカスのTBS前に設けられた会場では、ミニオンやエルモ、ハローキティといったおなじみのキャラクターたちによるグリーティングが行われ、「ありがとう東京に来てくれて」と大喜びの様子を見せた。
屋内エリアには、フォトスポットやゲームコーナー、大規模なグッズ販売コーナーが設けられた。先行販売のスウェットやコレクタブルフィギュアなど「ストアがそのままできてるような感覚」と驚きを口にする。レジ待ちの列は1時間以上かかりそうなほどの盛況ぶりだったという。フードエリアでは、パークでおなじみの「ターキーレッグ（1,400円）」や「ハミクマ・ポップコーンバケツ（3,800円）」なども販売され、東京にいながらパークの雰囲気を味わうことができる。
屋外の特設ステージで予定されていたスペシャルショーは、悪天候のため一部中止や中断に見舞われたものの、テント下での特別なキャラクターグリーティングが行われるなど、ファンにとってはたまらない空間となっていた。花屋ユウは「簡易ユニバがここにできた」とイベントを大絶賛し、「絶対ユニバに行ってください」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。
「本日、赤坂にユニバが来ました」と興奮気味に語る花屋ユウ。「年パスオタク」を自称する花屋ユウは、あいにくの雨模様の中、会場を案内していく。赤坂サカスのTBS前に設けられた会場では、ミニオンやエルモ、ハローキティといったおなじみのキャラクターたちによるグリーティングが行われ、「ありがとう東京に来てくれて」と大喜びの様子を見せた。
屋内エリアには、フォトスポットやゲームコーナー、大規模なグッズ販売コーナーが設けられた。先行販売のスウェットやコレクタブルフィギュアなど「ストアがそのままできてるような感覚」と驚きを口にする。レジ待ちの列は1時間以上かかりそうなほどの盛況ぶりだったという。フードエリアでは、パークでおなじみの「ターキーレッグ（1,400円）」や「ハミクマ・ポップコーンバケツ（3,800円）」なども販売され、東京にいながらパークの雰囲気を味わうことができる。
屋外の特設ステージで予定されていたスペシャルショーは、悪天候のため一部中止や中断に見舞われたものの、テント下での特別なキャラクターグリーティングが行われるなど、ファンにとってはたまらない空間となっていた。花屋ユウは「簡易ユニバがここにできた」とイベントを大絶賛し、「絶対ユニバに行ってください」と視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
このチャンネルは、渋谷に住みながら年間100日ユニバに通う花屋ユウが主宰する、偏った愛を語る場所🌏 この世の中はいろんなことオタクで溢れかえっている。 あなたは、どんなオタクですか？？ 一緒に偏愛の沼へハマりましょう。 女優、映像ディレクターです。 いろんなチャンネルに出現する“花屋D”とは、私のことだ！！！