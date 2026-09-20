投稿者さまのお家では、冷蔵庫を開けてから閉めると、ある存在が近づいてくるのだそう。音もなく現れるその正体がSNSに投稿されると、記事執筆時点で129万回以上再生され、「Gのことかな？て思っていたら…」「声出してワロタ」といった声が寄せられました！

【動画：『我が家の冷蔵庫の怪奇現象』開けたときには何もないのに、閉めると…音もなく現れる『まさかの存在』】

️冷蔵庫を開けると現れる「あいつ」

Instagramアカウント「黒柴あさひ(@coam_krsb)」さまに投稿されたのは、投稿者さまのご家庭で高確率で起こるという『怪奇現象』。

投稿者さまが冷蔵庫を開けると起こるという怪異現象。冷蔵庫を開けたときは、周りに何もいなかったという投稿者さま。冷蔵庫の中を覗いていると、その存在は音もなく近づいてくるのだとか……。

冷蔵庫の中の用を済ませて投稿者さまが扉を閉めると、その存在は現れるのだという。

それは--

️冷蔵庫の扉を閉めると…

そう、冷蔵庫を閉めると音もなく現れる正体とは、投稿者さまと一緒に暮らす柴犬の「あさひ」くん！

飼い主さんによると、冷蔵庫を開けると何か美味しいものが出てくると思っているあさひくんは、飼い主さんが冷蔵庫を開けるたびにサッと近づいてきて、「何かちょうだい」と言いたげな表情で見てくるのだとか！

冷蔵庫を開けたときに現れる、まさかの正体がInstagramに投稿されると、「意外な結果に笑っちゃいました！」「期待に満ちた眼差しw」「キャァァアアアア！！！！！かわいいいいいい！！！！！！」といった声が寄せられました！

普段から食べ物を見つけると近づいてくるというあさひくん。元気いっぱいで、遊ぶのも大好きな男の子です。

そんなあさひくんの日常は、Instagramアカウント「黒柴あさひ(@coam_krsb)」さまにて紹介されています。

あさひくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「黒柴あさひ(@coam_krsb)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。