アストン・ビラはアウェーでトッテナムに勝利

イングランド・プレミアリーグのアストン・ビラは現地時間9月19日、リーグ第5節でトッテナムと対戦し3-2で勝利を収めた。

アストン・ビラの日本代表GK鈴木彩艶は好セーブを連発し、チームのリーグ戦初勝利に貢献した。後半には自身のパスからあっという間にゴールが生まれ、SNS上のファンから驚きの声が上がっている。

究極の速攻だった。1-0で迎えた後半22分、鈴木のゴールキックはぐんぐん伸び、バイタルエリア付近にまで到達。待ち構えたFWニコラス・ジャクソンが足元のポストプレーで落とすと、MFヨハン・マンザンビがワンタッチでジャクソンにリターン。この浮き球を受けたジャクソンは、やはりワンタッチで相手DFをかわすと、叩きつけるような右足シュートでしっかりゴールを打ち抜いた。鈴木のゴールキックからわずか10秒の早業。たった3人で仕留めたゴールにファンは酔いしれた。

U-NEXTフットボール公式Xが「追加点も新戦力 アストン・ヴィラの追加点は #ニコラス・ジャクソンの強烈なボレー弾 鈴木彩艶のロングボールを起点にアウェイチームがリードを広げる！」と綴って動画を公開。SNS上のファンからは「3人だけでゴールまで完結してるのバグすぎる しかも1人はキーパーっていう」「スーパーセーブしまくってさらには起点にもなってザイオンとんでもないな」「これぞサッカー界の二刀流 プレミアでやっちゃう凄さはザイオンさん」「ザイオンそのうちゴール決めそうで草」「戦術ザイオン」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）