愛知・名古屋アジア大会でトラブルが続発していることを受けて、韓国選手団が大会組織委員会に対して〝幹部会談〟を要求する方針を明らかにした。

今大会では、韓国選手団が利用している〝コンテナホテル〟に関して不満が出ているほか、１８日のホッケー男子で韓国国歌斉唱時に北朝鮮の国歌が流される〝事件〟や、１９日にもハンドボール女子で韓国国歌が流されないミスが起きた。さらに２０日にはバスケットボール男子決勝の日韓戦を前に、韓国代表が練習時に利用予定だったバスが現れず最終調整が中止を余儀なくされるなど考えられない問題が続出している。

韓国放送局「ＳＰＯＴＶ」は、バスケットボール男子の件は調整に大きな障害が出たとして看過できないと韓国選手団は考えており、異例の行動に打って出ると報じた。「大韓体育会は、ホッケー代表チームの試合に先立ち、愛国歌ではなく北朝鮮の国歌が流れた件に関して、大会組織委員会から謝罪を引き出したが、今回も断固とした対応を取ることを決定した。大韓体育会は２０日、組織委員会およびＯＣＡ（アジア・オリンピック評議会）に抗議書簡を送付し、組織委員会幹部との面談を要請する計画だ」と大会中に極めて異例となる〝幹部会談〟を突きつけると速報した。

愛知・名古屋アジア大会での相次ぐトラブルに、韓国選手団の怒りが頂点に達している。