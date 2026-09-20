台風25号の影響で21日のイベント開催中止続く ポケモンカードの大型大会・東京ゲームショウ・ROCK IN JAPAN FES.
ポケモンカードゲームの大型公式大会『チャンピオンズリーグ2027 横浜』（会場：パシフィコ横浜）が、台風25号の接近のため、あす21日の開催が中止となることが発表された。
【画像】開催中止となった『ポケモンカード』大型大会の報告全文
公式サイトでは「日頃よりポケモンカードゲームをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。台風25号の接近に伴う悪天候および交通機関への影響を考慮し、お客様ならびに関係者の安全確保を最優先とした結果、誠に残念ながら9月21日（月・祝）の「チャンピオンズリーグ2027 横浜」は【開催中止】とさせていただきます」と報告。
また、21日に参加予定だった人に向けて「優先出場権でお申し込みの方：次回「チャンピオンズリーグ2027 千葉」へ優先出場権を持ち越しとさせていただきます。後日改めて詳細をご案内いたします。一般抽選でお申し込みの方：誠に申し訳ございませんが、出場権利の次回持ち越し・個別の補填対応等はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。今後の開催日程は下記の通り。
【各日程の開催予定】
9月20日（日）：午後の部も予定通り行います
9月21日（月・祝）：中止
9月22日（火・祝）：開催予定
なお、台風25号の影響で、関東では21日に開催予定の大型イベントの中止が相次いでおり、ゲームイベント『東京ゲームショウ2026』（千葉・幕張メッセ）は、5日目となる21日は開催中止、野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FES. 2026』（千葉市蘇我スポーツ公園）も、台風の影響で会場内外の安全確保が困難であると判断し、21日は公演中止となっている。
【画像】開催中止となった『ポケモンカード』大型大会の報告全文
公式サイトでは「日頃よりポケモンカードゲームをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。台風25号の接近に伴う悪天候および交通機関への影響を考慮し、お客様ならびに関係者の安全確保を最優先とした結果、誠に残念ながら9月21日（月・祝）の「チャンピオンズリーグ2027 横浜」は【開催中止】とさせていただきます」と報告。
【各日程の開催予定】
9月20日（日）：午後の部も予定通り行います
9月21日（月・祝）：中止
9月22日（火・祝）：開催予定
なお、台風25号の影響で、関東では21日に開催予定の大型イベントの中止が相次いでおり、ゲームイベント『東京ゲームショウ2026』（千葉・幕張メッセ）は、5日目となる21日は開催中止、野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FES. 2026』（千葉市蘇我スポーツ公園）も、台風の影響で会場内外の安全確保が困難であると判断し、21日は公演中止となっている。