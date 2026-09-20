主婦のひかりさんの漫画「ETC事件簿」（前・中・後編）が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

ETCカードが、車に設置していたはずの機械ごとなくなっていることに気付いた妻。焦ってカードの再発行手続きをする妻でしたが、「アラームが鳴ったということは、車の中に機械はあるはず」と夫に言われ、もう一度車内を探してみることにしました。すると…という内容で、読者からは「犯人はまた現場へ戻る（笑）」「無事に見つかってよかったですね！」などの声が上がっています。

犯人が分かった瞬間、思わずクスリ

ひかりさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ひかりさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「ETC事件簿」を描いたきっかけを教えてください。

ひかりさん「普段から育児絵日記を描いているのですが、これは私にとって特に印象的な出来事だったので、描いてみました」

Q.「ETCの機械ごとなくなっている」と気付いたときの心境を教えてください。

ひかりさん「『そんなことってある？』と焦り、すぐにでも夫に相談したかったですね。クレジットカードの盗難はよく聞きますが、『え、機械ごと売ったら高いのか！？』と、変な妄想もしてしまいました」

Q.トラブルの犯人が息子さんだと気付いたとき、どのように感じましたか。

ひかりさん「『おまえか～！！』と思いました。漫画では鬼の形相になっていますが、ちょっと笑えた自分もいましたね。『ピッピしたらダメだよ』と伝えましたが、そもそもクレジットカードのような大切な物を入れっぱなしで、どこにあるかも把握できていなかった自分が悪いことを自覚しています」

Q.旦那さまは、どのような反応をしていましたか。

ひかりさん「あきれながらも、安心していました。夫は機械が盗まれていないことにはすぐ気付いていましたが、カードの行方までは分かっていなかったので…」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

ひかりさん「描き始めたのは2025年の3月で、3人目の育休から復帰する直前でした。息子3人がそれぞれ生まれてから1歳になるまで、ノートに日記を書いていました。それ以降も何か形に残したいと思い、元々絵を描くのが好きだったこともあって、現在のような形になりました。こんなに続くとは思っていませんでしたが（笑）」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

ひかりさん「明確な目標はないのですが、細々とでも絵日記を続けていけたらな、と思います。また、『いつか子どもたちが大きくなって離れていくときに、この絵日記を1冊の本にまとめて、一緒に読んで笑えたらいいな～』と思っています。

また、いろいろな人たちの似顔絵を描いてみたり、イラストでグッズなどの『かわいい何か』を作ってみたりしたいです。今はただ仕事・家事・育児に精いっぱいで、具体的にはまだ考えられていませんが」

Q.漫画「ETC事件簿」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ひかりさん「前編の時点で、夫と同じように車の中に機械があることを見破った鋭い方もいましたが、私と同じように慌てたり、心配してくれたりした方が思ったより多くてうれしかったです。見つかったことに対しても、『よかったね』とたくさんの方が一緒に喜んでくれました」