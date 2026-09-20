「彩艶VSスパーズになってる」「ずっと止めてる」日本代表守護神が今季プレミア初勝利に貢献！ 好セーブ連発＆追加点演出にSNS沸騰「アシストみたいなもんやろ」
日本代表GK鈴木彩艶を擁するアストン・ビラは現地９月19日、プレミアリーグ第５節で、トッテナムと敵地で対戦。３－２で接戦を制して、今季リーグ戦初勝利を飾った。
この一戦でゴールマウスを守った鈴木は終盤に２失点を喫したものの、圧巻のセーブを連発する。
開始11分、自陣ボックス内でサビオにシュートを浴びるも、落ち着いてストップ。こぼれ球を拾ったサビオに再びシュートを放たれるも、見事な反射神経でセーブした。その後も押し込まれる展開が続いたなか、21分には股抜きを狙ってきたアーチー・グレイの至近距離からのシュートを足でブロックすれば、直後のサビオのボレーも横っ飛びで止めてみせた。
また、日本代表守護神は67分、正確なロングフィードでニコラス・ジャクソンのゴールの起点にもなっている。
そんな鈴木の活躍ぶりに対してSNS上では、以下のような声があがっている。
「贔屓目なしに鈴木彩艶エグすぎる」
「冷静すぎ」
「バケモン」
「ずっと止めてる」
「ビッグセーブ連発じゃん」
「彩艶VSスパーズになってる」
「至近距離で股抜き防ぐのやべえて」
「覚醒してる」
「アシストみたいなもんやろ」
日を増すごとに存在感を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表守護神が神セーブ連発＆正確フィードで追加点の起点に！
この一戦でゴールマウスを守った鈴木は終盤に２失点を喫したものの、圧巻のセーブを連発する。
開始11分、自陣ボックス内でサビオにシュートを浴びるも、落ち着いてストップ。こぼれ球を拾ったサビオに再びシュートを放たれるも、見事な反射神経でセーブした。その後も押し込まれる展開が続いたなか、21分には股抜きを狙ってきたアーチー・グレイの至近距離からのシュートを足でブロックすれば、直後のサビオのボレーも横っ飛びで止めてみせた。
そんな鈴木の活躍ぶりに対してSNS上では、以下のような声があがっている。
「贔屓目なしに鈴木彩艶エグすぎる」
「冷静すぎ」
「バケモン」
「ずっと止めてる」
「ビッグセーブ連発じゃん」
「彩艶VSスパーズになってる」
「至近距離で股抜き防ぐのやべえて」
「覚醒してる」
「アシストみたいなもんやろ」
日を増すごとに存在感を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表守護神が神セーブ連発＆正確フィードで追加点の起点に！