Instagramで公開された、飼い主さんの呼びかけに「わん！」と返事をする子猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で45万回以上再生され、1万9000件を超える「いいね」を記録。「前世はわんちゃんだったんですかね」「これが猫かぶりってやつですね」といった声が寄せられました。

【動画：仰向けでくつろぐ猫→飼い主が声をかけてみると…まさかの『お返事』】

名前を呼ぶと「わん！」と返事する子猫

登場するのは、2026年3月5日生まれのミヌエットの男の子「めいじん」くん。記事執筆時点で生後6カ月です。とある日、ふわふわの毛並みをしためいじんくんは、おなかを見せた「へそ天」の姿でくつろいでいました。

飼い主さんが声をかけると、「にゃー」ではなく「わん」と返事をしたそう。驚いて愛称の「めーちー」と呼ぶと、再び元気よく「わん！」。飼い主さんが鳴きまねをすると、めいじんくんも「わん！」と応えたのだとか。

場所を移動しても返事はやっぱり「わん」

別の場所でくつろいでいたときにも、めいじんくんは「わん！」とひと鳴き。飼い主さんが「めーちー」と名前を呼ぶたび、短く「わんっ！」と返事をしたといいます。何度も呼ばれたためか、その声は「もう分かったにゃ」と言っているようにも聞こえます。

最後まで「にゃー」とは鳴かず、見事な「わん」を披露しためいじんくん。犬のように返事をする姿はもちろん、無防備なへそ天姿との組み合わせも愛らしく、飼い主さんが「猫あらため、犬でした！」と結論付けるのも納得してしまいます。

本当は「にゃん」と鳴けるめいじんくん

別の投稿では、飼い主さんにお返事をするめいじんくんの姿も紹介されています。ごはんを催促するときには、「朝めしー！」「おやつ！」「ごはんまだ？」「にぼし！」と訴えているかのような鳴き声を披露しているそうです。

こちらでは「にゃん」と猫らしく鳴いているため、めいじんくんは気分や場面によって声を使い分けているのかもしれません。「わん」と「にゃん」の両方を操る、表情豊かなおしゃべり上手なのでした。

投稿には「ワン！って言ってますね。何してても可愛いです」「天使のようなかわいいへそ天を見たら、とろけちゃいます」「もう犬でもどっちでもいい、可愛いから」「なんでワンなの。でも可愛いから許す」「犬だぁ、可愛い」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「めいじんです」では、元気に遊ぶ姿や、飼い主さんにお返事をする様子など、めいじんくんの成長記録が公開されています。子猫らしい無邪気なしぐさと、豊かな鳴き声に癒やされる投稿ばかりです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「めいじんです」さま

執筆：わたなべはるこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。