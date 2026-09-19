147cm現役アイドル、タイトなトップス姿が「美女すぎる」「スゴイ」とネット騒然 グラビアも話題
アイドルグループ「INUWASI」のはのんまゆが19日までにInstagramを更新。タイトなトップス姿を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（9枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「みんなげんき？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、タイトな白トップスを着てカメラを見つめる姿が収められている。ファンからは「元気出た」「相変わらず可愛い」「美女すぎる」などの声が相次いだ。
引用：「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（9枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「みんなげんき？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、タイトな白トップスを着てカメラを見つめる姿が収められている。ファンからは「元気出た」「相変わらず可愛い」「美女すぎる」などの声が相次いだ。
引用：「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）