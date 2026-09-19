Netflix週間視聴ランキング（映画）：『ストロベリームーン』1位、『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』配信1日で4位に【9/7/26 - 9/13/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（9月7日～9月13日）を発表。日本における映画部門では、旧作映画が数多くランクインする結果となった。
【動画】『ウィスパーマン』予告編
1位は、前週5位の『ストロベリームーン 余命半年の恋』。2025年10月に劇場公開された同作は、芥川なおのベストセラー小説を酒井麻衣監督が映画化したラブストーリー。余命半年を宣告されながら、前向きに生きる主人公・桜井萌役を當真あみ、萌が恋する佐藤日向役を齋藤潤が演じ、共演は杉野遥亮、中条あやみ、ほか。
2位には、木村拓哉と二宮和也が共演した2018年公開の映画『検察側の罪人』が初登場。雫井脩介の同名小説を原作に、ある殺人事件を巡って対立する2人の検事を描く。昨年亡くなった原田眞人監督がメガホンを取った。
3位には、片山友希主演、MEGUMI企画・プロデュースの映画『FUJIKO』が初登場した。1970～80年代の静岡を舞台に、理不尽な環境に置かれながらも、娘を育てるため自らの人生を切り開いていく女性の姿を描く。
4位は山﨑賢人主演の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』。野田サトルの漫画を実写化したシリーズの映画第2作で、9月13日の配信開始からわずか1日でTOP10入りを果たした。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（9月7日～9月13日）
1：ストロベリームーン 余命半年の恋（TOP10入り週数：2）
2：検察側の罪人（1）
3：FUJIKO（1）
4：ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（1）
5：1秒先の彼（1）
6：シックスセンス（2）
7：ヘラクレス（1）
8：アナコンダ3（1）
9：ラストマイル（3）
10：ウィスパーマン（3）
【動画】『ウィスパーマン』予告編
1位は、前週5位の『ストロベリームーン 余命半年の恋』。2025年10月に劇場公開された同作は、芥川なおのベストセラー小説を酒井麻衣監督が映画化したラブストーリー。余命半年を宣告されながら、前向きに生きる主人公・桜井萌役を當真あみ、萌が恋する佐藤日向役を齋藤潤が演じ、共演は杉野遥亮、中条あやみ、ほか。
3位には、片山友希主演、MEGUMI企画・プロデュースの映画『FUJIKO』が初登場した。1970～80年代の静岡を舞台に、理不尽な環境に置かれながらも、娘を育てるため自らの人生を切り開いていく女性の姿を描く。
4位は山﨑賢人主演の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』。野田サトルの漫画を実写化したシリーズの映画第2作で、9月13日の配信開始からわずか1日でTOP10入りを果たした。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（9月7日～9月13日）
1：ストロベリームーン 余命半年の恋（TOP10入り週数：2）
2：検察側の罪人（1）
3：FUJIKO（1）
4：ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（1）
5：1秒先の彼（1）
6：シックスセンス（2）
7：ヘラクレス（1）
8：アナコンダ3（1）
9：ラストマイル（3）
10：ウィスパーマン（3）