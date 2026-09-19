もうすぐファンミ“国民の年下彼氏”チョン・ヘインの魅力凝縮した3作！
9月22日にファンミーティングのため来日する韓国の人気俳優チョン・ヘイン。今回は、彼の代名詞となった大ヒット主演作から、実力派として高い評価を得た作品、鮮烈な存在感を残した超人気作まで、多彩な魅力が堪能できる注目の3作を紹介！
【写真】チョン・ヘインの魅力を堪能できる3作！
■『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』
【王道ロマンス】空前の“年下男子ブーム”を巻き起こした代表作
チョン・ヘインの名を世界に轟かせ、「国民の年下彼氏」という社会現象を生み出したラブロマンスの金字塔。年上女性（ソン・イェジン）を一途に想い続ける年下男子・ジュニ役を熱演。無邪気な笑顔と時折見せる男らしさのギャップで大ブレイクを果たした。雨の日の相合い傘シーンをはじめ、胸キュン必至の名場面が詰まったファン必見の代表作だ。
■『刑務所のルールブック』
【名作ヒューマン】ギャップに痺れる！実力派としての真骨頂
これまでの爽やかなイメージを一変させ、圧倒的な演技力で高い評価を得た傑作ヒューマンドラマ。冤罪により服役することになった寡黙で冷酷に見える元陸軍大尉・ユ大尉役を演じた。周囲と衝突しながらも次第に人間らしさを取り戻していく複雑な感情描写を見事に表現しており、ロマンスとは一味違う重厚な演技派としての魅力を堪能できる。
■『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』
【特別出演】ブレイク直前の原点！超人気作で見せた鮮烈な存在感
アジア中で社会現象となったファンタジー・ラブロマンス。チョン・ヘインはヒロインの初恋相手であるイケメン野球部員「テヒお兄さん」役として特別出演している。短い登場時間でありながら、「あの爽やかなイケメンは誰！？」とSNS上で大きな話題を呼び、その後の大ブレイクへとつながるきっかけとなった伝説の出演シーンはファン必見だ。
『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』、『刑務所のルールブック』、『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』<、『今、別れの途中です』の3作はABEMAにて1～3話が無料配信中。
【写真】チョン・ヘインの魅力を堪能できる3作！
■『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』
【王道ロマンス】空前の“年下男子ブーム”を巻き起こした代表作
チョン・ヘインの名を世界に轟かせ、「国民の年下彼氏」という社会現象を生み出したラブロマンスの金字塔。年上女性（ソン・イェジン）を一途に想い続ける年下男子・ジュニ役を熱演。無邪気な笑顔と時折見せる男らしさのギャップで大ブレイクを果たした。雨の日の相合い傘シーンをはじめ、胸キュン必至の名場面が詰まったファン必見の代表作だ。
【名作ヒューマン】ギャップに痺れる！実力派としての真骨頂
これまでの爽やかなイメージを一変させ、圧倒的な演技力で高い評価を得た傑作ヒューマンドラマ。冤罪により服役することになった寡黙で冷酷に見える元陸軍大尉・ユ大尉役を演じた。周囲と衝突しながらも次第に人間らしさを取り戻していく複雑な感情描写を見事に表現しており、ロマンスとは一味違う重厚な演技派としての魅力を堪能できる。
■『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』
【特別出演】ブレイク直前の原点！超人気作で見せた鮮烈な存在感
アジア中で社会現象となったファンタジー・ラブロマンス。チョン・ヘインはヒロインの初恋相手であるイケメン野球部員「テヒお兄さん」役として特別出演している。短い登場時間でありながら、「あの爽やかなイケメンは誰！？」とSNS上で大きな話題を呼び、その後の大ブレイクへとつながるきっかけとなった伝説の出演シーンはファン必見だ。
『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』、『刑務所のルールブック』、『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』<、『今、別れの途中です』の3作はABEMAにて1～3話が無料配信中。