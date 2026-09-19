『名探偵プリキュア！』キュアアンサー＆千賀光莉ら、お気に入りのせりふ披露 会場が拍手に包まれる
声優・千賀光莉らが19日、都内で行われた『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』公開記念舞台あいさつに登壇。お気に入りのせりふを披露した。
【写真】観客の前でキャラボイスを披露した千賀光莉
イベントには、本渡楓、長谷川育美、東山奈央も参加。それぞれが演じるキャラクターと手を取ってステージに上がった。
司会から、興行成績が初日で1億円超えだと伝えられると、キャストらはハグしながら喜んだ。そして、公開日を迎えた心境を問われると、千賀は客席を見渡しながら「まずこの満員のお客さまを見れて、すごくうれしいです」と満面の笑みを浮かべた。
その後、それぞれのお気に入りのせりふを披露することに。キュアミスティック／小林みくる役の本渡は「あんなのおばか～！」というせりふを選ぶと、会場からは拍手が沸き起こった。続けて本渡は「もっと頼ってよってこと。いつもありがとうってこと」と隣にいたキュアアンサーと千賀に呼びかけた。
一方、千賀は「一歩踏み出して転んでも、それも大切な一歩だよ」というせりふをチョイス。「悩んでいるだけじゃ始まらない。一歩踏み出すことが信念だと思っています」とし、劇中でも千賀演じる明智あんなが仲間に支えられながら事件解決に挑む姿をについて語った。そして「みんなそれぞれに共感できる何かがあると思います。お子さんはきっと、これからいろんなことを経験していく中で、この映画が描いている感情に突き当たる場面がきっとあるんじゃないかなと思います。その時に、この映画が背中を押してくれるような作品になっていたらいいなと思っております」と期待を寄せた。
今作は、「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」というテーマを掲げるABCテレビ・テレビ朝日系アニメ「名探偵プリキュア！」（毎週日曜 前8：30）の劇場版。ある日、街で大切なものが使えなくなる「バツ印事件」が発生。事件を追う明智あんな（千賀光莉）たちは、妖精・レインからの依頼で少女・かりんを守るため、かりんの庭へ。早速調査を始めるが、平和な庭にも突然ダメダメが現れて…。不思議な庭に隠された秘密と事件の真相を解き明かす。
【写真】観客の前でキャラボイスを披露した千賀光莉
イベントには、本渡楓、長谷川育美、東山奈央も参加。それぞれが演じるキャラクターと手を取ってステージに上がった。
司会から、興行成績が初日で1億円超えだと伝えられると、キャストらはハグしながら喜んだ。そして、公開日を迎えた心境を問われると、千賀は客席を見渡しながら「まずこの満員のお客さまを見れて、すごくうれしいです」と満面の笑みを浮かべた。
一方、千賀は「一歩踏み出して転んでも、それも大切な一歩だよ」というせりふをチョイス。「悩んでいるだけじゃ始まらない。一歩踏み出すことが信念だと思っています」とし、劇中でも千賀演じる明智あんなが仲間に支えられながら事件解決に挑む姿をについて語った。そして「みんなそれぞれに共感できる何かがあると思います。お子さんはきっと、これからいろんなことを経験していく中で、この映画が描いている感情に突き当たる場面がきっとあるんじゃないかなと思います。その時に、この映画が背中を押してくれるような作品になっていたらいいなと思っております」と期待を寄せた。
今作は、「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」というテーマを掲げるABCテレビ・テレビ朝日系アニメ「名探偵プリキュア！」（毎週日曜 前8：30）の劇場版。ある日、街で大切なものが使えなくなる「バツ印事件」が発生。事件を追う明智あんな（千賀光莉）たちは、妖精・レインからの依頼で少女・かりんを守るため、かりんの庭へ。早速調査を始めるが、平和な庭にも突然ダメダメが現れて…。不思議な庭に隠された秘密と事件の真相を解き明かす。