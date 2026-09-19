今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『ひのき猫』に登場する猫・豆大福ちゃんが、家の中の意外な場所でも堂々と寝転がり、くつろいでいる様子です。投稿は35万回以上も再生され、「ヘソ天寝が可愛い」「モフモフたまらん」「じっとこちらを見ているのも可愛すぎます」など多くのコメントが寄せられ話題になっています。

【動画：『計算して落ちてる？』家中のあらゆる場所で『寝転ぶ猫』】

家中あちこちで「落ちている」猫

猫が胴体を床につけて転がっている様子を、愛を込めて「落ちている」と呼ぶ方は多いかと思います。YouTubeチャンネル『ひのき猫』を運営する飼い主さんは５匹の猫と暮らされているそうですが、愛猫達の中でも豆大福ちゃんは特によく「落ちている」とのこと。

豆大福ちゃんは、飼い主さんをとっても信頼しているのでしょう。飼い主さんに背中側を撫でられているうちに、転がってお腹を見せてくれることもあります。

しかし豆大福ちゃんは、飼い主さんに撫でられる前から寝転がっていることも多いのだとか。ふわふわのお腹を見せた状態で飼い主さんに視線を送る姿は、「かまってください」とアピールしているかのようです。

洗面所に落ちていることも

豆大福ちゃんは、予想外の場所にも落ちています。洗面シンクの中や、廊下に向かうドアのすぐそば、などなど…。まるで飼い主さんを驚かせて、笑わせたいと考えているかのようです。

飼い主さんに注目してもらいやすい場所を狙っている？

豆大福ちゃんは、飼い主さんの視線を集められる場所を把握しているのかもしれません。テレビの前で堂々と寝転がることもあります。飼い主さんご家族と一緒の空間にいると、安心してくつろげるのでしょう。

豆大福ちゃんが落ちているのは計算なのか、そうではないのか…飼い主さんもわからないそうですが、いずれにしても、その愛らしい姿で毎回飼い主さんを笑顔にしてしまうことは、間違いないですね。

投稿には、「見てるだけで笑顔になります」「自分が可愛いことを自覚しておるな…」「何処でも寝てしまう、この家の居心地の良さなんでしょうね」「へそ天するとみんなが笑ってくれるからワザとしてるとしか思えん！」「自分の価値を最大限に生かす術を心得ていらっしゃる」「豆大福くんなりの家族の方々への日頃のサービスなのでは」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』の投稿には、豆大福ちゃん以外にも、個性豊かな4匹の猫（ひのきちゃん・ひまわりちゃん・秀吉ちゃん・オデコちゃん）が登場します。

豆大福ちゃんと飼い主さん、この度はご協力いただき、ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：Maki

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。