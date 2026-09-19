長女の帰宅に気づいた4匹の犬たちが、再会の瞬間に見せた心温まる瞬間がInstagramで話題になっています。投稿したのは、豆柴のこまめちゃん・しゃんこちゃん・なぎくん・てんのちゃんと暮らす「こまめとしばーず」さん。投稿から4.2万回以上再生され、「こりゃ大変だｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：久しぶりに長女が家に帰ってきた結果→4匹の犬が状況を察して、ドアの前で…家族愛に溢れた『再会の瞬間』】

玄関に大集合！待ちきれない豆柴たち

登場するのは、豆柴のこまめちゃん・しゃんこちゃん・なぎくん・てんのちゃん。この日、久しぶりの長女の帰宅に「お姉ちゃんの足音がする…！」と、察知能力を発揮して玄関に一斉に大集合した豆柴たち。待ちきれない様子でドアをガリガリしていたんだそう。

いざドアが開いた瞬間、待ちに待ったお姉ちゃんの姿に豆柴たち4匹は、喜びが爆発したといいます。嬉しすぎて耳がペタンと折れた飛行機耳になりながら、我先にと玄関へ飛び出していったんだとか。

熱烈な歓迎が止まらない

豆柴たちは「おかえりなさーい！」と、代わる代わるにお姉ちゃんへ飛びついていったといいます。顔をペロペロと舐めたり、足元にすり寄ったりと、まるでアイドルの出待ちのような熱狂的な歓迎ぶりが繰り広げられたのでした。

お姉ちゃんが少しでも動こうとするものなら、すかさず「どこ行くの？置いていかないで！」と全員で周りを囲もうとしたんだそう。完璧なチームワークで、お姉ちゃんをその場から動かさないようにしていたんだとか。

まさに豆柴の天国！

みんなに囲まれて身動きが取れなくなっているお姉ちゃんですが、久しぶりの再会に嬉しそうな様子だったといいます。豆柴たちはお姉ちゃんの顔を覗き込んで、「本当にお姉ちゃん？」と確認するような場面もあったんだそう。

4匹の豆柴たちが代わる代わる「撫でて、撫でて！」と甘えにくる姿は、見ているだけでとろけてしまいそうなかわいさです。こんな最高の「おかえり」が待っているなら、一目散にダッシュで帰りたくなりますね！

この投稿には「一人遠慮しがちな子がかわいすぎ」「大歓迎ですね！」「みんな耳が折れてる♡」「芸能人の出待ちファンみたい」などといった声が届いていました。

投稿者である「こまめとしばーず」さんのアカウントでは、豆柴たちの賑やかで笑いの絶えない日常がたくさん公開されています。4匹ならではの息の合った行動は必見ですよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「こまめとしばーず」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。