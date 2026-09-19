きのう（18日）午後、埼玉県羽生市の住宅で、散弾銃と実包などが盗まれました。

きのう午後6時40分ごろ、羽生市の戸建て住宅から「空き巣に入られた」と、この家に住む女性から110番通報がありました。

警察によりますと、女性が外出先から帰宅したところ、自宅で保管していたロッカーと金庫がまるごとなくなっていたということです。

いずれも鍵付きのもので、ロッカーには散弾銃3丁が、金庫には未使用の実包125発が入っていたということです。

散弾銃と実包は、女性の夫（38）が警察の許可を得て所有していて、ロッカーと金庫をそれぞれ別の場所で施錠し、保管していたということです。

散弾銃の銃身を固定する部品は保管場所から盗まれていないということで、盗まれた散弾銃と実包はそのままの状態では正常な射撃ができないとみられています。

室内は複数の部屋が荒らされていて、ほかにも現金およそ45万円と腕時計、ネックレスなどの貴金属も盗まれていました。

警察は、住宅1階の窓ガラスが割られていたことから、何者かが1階から侵入し、散弾銃が入ったロッカーなどを盗んだとみて、窃盗の疑いで調べています。