9月12日、中国・北京で開催されたフィットネス競技「HYROX（ハイロックス）」の大会で、"女性選手がレース中に便失禁する"というトラブルが発生。その後の対応などに批判が殺到した結果、創設者の1人であるモリッツ・フュルステ氏が謝罪する事態となった。

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「HYROX」とは、1キロのランニングと1種目のトレーニングを交互にこなし、計8セットでゴールを目指すフィットネスレースのこと。北京市内の屋内競技場で行われたレースの最中、世界記録保持者であるオーストラリアのジョアンナ・ヴィエトルジク選手が突然体調を崩し、会場は一時騒然となった。

海外事情に詳しいジャーナリストが語る。

「共有の競技用具や床などが汚物にまみれ、すべって転倒した選手がいたともいわれています。それでもジョアンナ選手はレースを続け、女子プロ部門の16歳～24歳クラスを制しました。

ぴったりしたウェアから排泄物があふれ、下半身を茶色く汚しながらもレースに打ち込む彼女の画像がSNS上で拡散され、賛否両論を招いています」

大会側はその後、徹底的な清掃と消毒を行ったことを報告したが、衛生面や健康面でのリスクを指摘する声はやまず、ジョアンナ選手に競技を続行させた判断も含めて大会側に批判が殺到した。

そんななか、「HYROX」共同創設者の1人であるモリッツ・フュルステ氏は、〈レース中にすぐ対応しなかったという点で間違いを犯しました〉とInstagramで謝罪。〈このような事態が起こり得ることを事前に想定しておくことが私の仕事ですが、それができていなかった〉と反省の弁を述べ、ルールブックや運営プロセスを改善することを宣言した。

一方のジョアンナ選手にも多くの批判が寄せられている。大会後に〈やるなら全力で。さもなきゃ帰れって言うでしょ。……まぁ勝ちは勝ち。冗談はさておき、たくさんの応援をありがとう。すぐ戻ってきます〉とInstagramのストーリーズにつづって以降、SNSの更新がストップしている。

前出のジャーナリストが続ける。

「複数の海外メディアから取材を申し込まれているものの、現時点ではノーコメントを貫いています。

バッシングに晒される状況を心配してか、コーチのクリス・ベイエンス氏はInstagramで、〈議論すること自体は正当です〉としつつ、〈その後に向けられた憎しみや個人攻撃は、正当ではない〉と続け、"クールダウン"を呼びかけています」

近年、世界各地で人気を高め、日本大会も開催されている「HYROX」。競技がさらに発展していくためにも、選手個人へのバッシングではなく、建設的な議論が求められる。