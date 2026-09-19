MISIA「ガムシャラ」とネコ科動物たちが共演 『劇場版ダーウィンが来た！』特別映像公開
NHKの自然ドキュメンタリー番組『ダーウィンが来た！』の映画化第6弾『劇場版ダーウィンが来た！世界のネコのなかまたち』（10月2日公開）から、MISIAが歌うエンディングテーマ「ガムシャラ」と本編映像を組み合わせたスペシャルムービーが公開された。
【動画】MISIA「ガムシャラ」×本編映像スペシャルムービー
本作は、番組の放送開始20周年に合わせて制作された劇場版。ライオンやチーター、マヌルネコなど、世界に40種類以上いるネコ科動物たちの生態に迫る。
エンディングテーマ「ガムシャラ」もまた、番組の20周年を記念して書き下ろされた楽曲。MISIA自身が参加した長崎県対馬でのロケを通じて感じた、懸命に生きる生き物たちの命の輝きや、未知の世界へ踏み出す高揚感が込められている。
公開された映像には、砂漠で生きるライオンをはじめ、地球の各地でたくましく暮らすネコ科動物たちが登場。「追いかけて 追いかけて」という歌詞に重ねて、チーターが草原を疾走する姿も収められている。
あわせて、新たな場面写真も公開。マヌルネコの赤ちゃん、ツシマヤマネコ、サーバル、ピューマの親子、砂漠を歩く“幻のライオン”など、多彩なネコ科動物の姿を捉えている。
劇中では、灼熱の砂漠でキリンを狙うライオンの狩りや、群れで暮らす若いチーターたちの連携、しっぽを使って獲物を狙うマヌルネコのユニークな行動などを紹介する。
【動画】MISIA「ガムシャラ」×本編映像スペシャルムービー
本作は、番組の放送開始20周年に合わせて制作された劇場版。ライオンやチーター、マヌルネコなど、世界に40種類以上いるネコ科動物たちの生態に迫る。
公開された映像には、砂漠で生きるライオンをはじめ、地球の各地でたくましく暮らすネコ科動物たちが登場。「追いかけて 追いかけて」という歌詞に重ねて、チーターが草原を疾走する姿も収められている。
あわせて、新たな場面写真も公開。マヌルネコの赤ちゃん、ツシマヤマネコ、サーバル、ピューマの親子、砂漠を歩く“幻のライオン”など、多彩なネコ科動物の姿を捉えている。
劇中では、灼熱の砂漠でキリンを狙うライオンの狩りや、群れで暮らす若いチーターたちの連携、しっぽを使って獲物を狙うマヌルネコのユニークな行動などを紹介する。