米経済誌「フォーブス」は先日、トランプ大統領の純資産が９月時点で約７０億ドル（約１兆９００億円）に上るとの試算を発表した。同誌は「トランプ氏は２０２４年大統領選を、米国政治史上最大の金儲けの機会に変えた」と報じた。

トランプ氏の純資産の推移は１期目の大統領選が行われた１６年には約３７億ドルだった。就任した１７年から１９年までは約３１億ドルで推移したが、１期目最後の２０年には約２５億ドルまで減少。その後は２１年が約２５億ドル、２２年が約３２億ドルだった。

２期目就任前の２３年には約２６億ドルだったが、大統領選が行われた２４年から〝爆騰〟。約４３億ドルへ増加し、２期目の大統領就任後となる２５年９月には、過去最高の約７３億ドルに達した。

資産を押し上げたのは、ＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」を運営するトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループの株式、トランプ氏の名前と肖像を使った暗号資産「トランプ・ミームコイン」、トランプ一族が関与する暗号資産・分散型金融事業「ワールド・リバティ・ファイナンシャル」のトークンなどだった。

しかし、この１年間でトランプ・メディア株は約５０％、ミームコインは約７０％、ワールド・リバティのトークンは約７５％下落。トランプ氏の純資産も約３億ドル減少し、７０億ドルとなった。フォーブスは「一般支持者の信頼が揺らぎ、トランプ大統領の資産が減少」と伝えている。

一方、トランプ氏が所有するゴルフ場や会員制クラブの資産価値は上昇。米国内のゴルフ場と会員制クラブを合わせた資産価値は、この１年間で約５億ドル増え、約１８億ドルに達したという。

同誌は「株式や暗号資産を購入した一般投資家とは対照的に、クラブを利用する富裕層の顧客は、現在もトランプ氏に揺るぎない忠誠心を示している」と分析している。