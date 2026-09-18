ももクロ玉井詩織、ついに『踊る大捜査線』出演に歓喜 11年前の本広監督作『幕が上がる』に出演でつながり
ももいろクローバーZの玉井詩織、本広克行監督が18日、都内で行われた映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』初日舞台あいさつに登場した。
【全身ショット】大人っぽいドレスで登場した玉井詩織
玉井は、本広監督が手がけ、2015年に公開された映画『幕が上がる』に出演。ももクロ全員が出演する映画だったが、それから11年が経ち、「いつか本広監督の代表作である『踊る大捜査線』に出れたらいいなと思っていて。今回、声をかけてくださって本当にうれしかったです」と出演に大喜び。
本広監督に対しては「当時、食べてばっかりいるイメージだったんですよ」と明かすも、「でもやっぱり『踊る大捜査線』の愛され方がすごくて。偉大な監督なんだなと再認識しました」と笑いを交えてリスペクトを語った。
14年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
イベントには織田裕二、趣里、白洲迅、増田貴久（NEWS）、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさも登場した。
【全身ショット】大人っぽいドレスで登場した玉井詩織
玉井は、本広監督が手がけ、2015年に公開された映画『幕が上がる』に出演。ももクロ全員が出演する映画だったが、それから11年が経ち、「いつか本広監督の代表作である『踊る大捜査線』に出れたらいいなと思っていて。今回、声をかけてくださって本当にうれしかったです」と出演に大喜び。
14年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
イベントには織田裕二、趣里、白洲迅、増田貴久（NEWS）、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさも登場した。