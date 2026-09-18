山本″KID″徳郁さん命日に“弟子”堀口恭司が思い「見ていてください！」
格闘家の堀口恭司が18日にInstagramを更新し、この日、命日だった山本KID徳郁さんへの思いを吐露した。
【写真】堀口恭司、KIDさんとの2ショットほか思い出ショット公開
2000年代から2010年代にかけて、さまざまなリングで活躍し、ファンを熱狂させていた山本さん。2018年8月にがんを公表すると、翌月の18日に亡くなったことが分かった。堀口は山本さんに憧れ、高校卒業と同時に山本さんのジム「KRAZY BEE」に入門し、師弟関係にあった。
そんな堀口はこの日、「今日はKIDさんの命日です」とこの件に触れると「携帯に自分が撮った写真がありました！」と2枚の写真を公開。1枚目は、仁王立ちでフォトセッションに臨んでいるKIDさん。2枚目は、まだ若々しいころの堀口と2人で仲良く写っている2ショットだ。
堀口は「高校を卒業して急にジムに行った自分に、KIDさんは明日から来なよ！と言ってくれました」と、KIDさんとの出会いを振り返り「自分を弟子にしてくれてありがとうございます。 これからも頑張ります。見ていてください！」と呼びかけている。
引用：「堀口恭司」Instagram（＠kyoji1012）
【写真】堀口恭司、KIDさんとの2ショットほか思い出ショット公開
2000年代から2010年代にかけて、さまざまなリングで活躍し、ファンを熱狂させていた山本さん。2018年8月にがんを公表すると、翌月の18日に亡くなったことが分かった。堀口は山本さんに憧れ、高校卒業と同時に山本さんのジム「KRAZY BEE」に入門し、師弟関係にあった。
堀口は「高校を卒業して急にジムに行った自分に、KIDさんは明日から来なよ！と言ってくれました」と、KIDさんとの出会いを振り返り「自分を弟子にしてくれてありがとうございます。 これからも頑張ります。見ていてください！」と呼びかけている。
引用：「堀口恭司」Instagram（＠kyoji1012）