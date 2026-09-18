「前日から『革命的人事』という言葉が飛びかっていましたが、蓋を開けてみたら『革命』どころか、いかにもしょぼい人事でした」

と総括するのは、政治ジャーナリストの鮫島浩氏だ。

9月17日、高市早苗首相による第2次改造内閣が発足した。しかし、目玉人事はゼロというべき内容だった。注目されたのはせいぜい、民主党政権時にも大臣経験のある細野豪志復興相、日本維新の会から初入閣した中司（なかつか）宏規制改革相程度。主要閣僚は、茂木敏充外相、片山さつき財務相、小泉進次郎防衛相ら、留任が早々に予想されていた顔ぶれだった。

「主要閣僚はほぼ留任で、新入閣の顔ぶれをみても、ビッグネームもいなければ、女性もいません。例の『アンケート』を高市首相が読み込んで、自分の好みの人物ばかりを選んで入閣させた“高市好み内閣”という感じでしょうか」（鮫島氏・以下同）

むしろ大きく報道されたのが、林芳正前総務相が留任せず、閣外に出たことだった。2026年の総裁選で高市首相と争った、小泉氏、茂木氏、小林鷹之政調会長の留任が確実視されるなかで、同じく総裁選に出馬した林氏の去就は、最後まで明らかにされなかった。

林氏が閣外に出た背景には、高市首相と麻生太郎自民党副総裁の、それぞれの思惑が交錯していたと鮫島氏はみる。

「麻生さんは、林さんを閣外に出したかったはずです。麻生さんにとっては、2027年の総裁選が、高市さんの無投票再選では困るんです。自分の影響力を維持するために、総裁選で高市さんが頭を下げてくる状況を作らなければいけないわけです。一方の高市さんは、最初は林さんを閣内に残したいと思っていたはずです。ほかの3人のように閣内に取り込んで、総裁選に出さず、無投票再選を目指していたんです。無投票になると、麻生さんに頭を下げなくてもいい。そこで、ようやく麻生さんから自立できるわけです。

結局、最終的には留任しなかったわけですが、これは、麻生さんが“ダメ出し”したのか、高市さんが土壇場で心変わりしたのか。たぶん、高市さんが心変わりしたのだと思いますよ。というのは、産経新聞が9月12日付で『林氏留任』と書いた後、ネット上で、高市応援団の保守派から、親中派と目される林さんに大ブーイングが起きた。それを見て、高市さんが林さんを残せなくなったというのが真相じゃないでしょうか」

そうなると、林氏が見すえるのは2027年の総裁選だ。

「林さんとしては、総裁選に出なければ政治生命が終わってしまうので、必ず出るでしょう。総裁選は高市対林という構図になる。林さんは2025年の総裁選で、国会議員票では高市さんを上回っていて、いい勝負になる可能性があります。そうなると、高市さんが麻生さんに頭を下げなければいけない状況になりますから、麻生さんにとってはいい展開です。そして、結果的には麻生さんの狙いどおりになったわけです。無投票再選を目指していた高市さんには、ちょっとしくじった思いがあるかもしれません」

高市首相が“しくじった”のは、16日の党役員人事でもみられたという。それまで“聖域”とされてきた参院自民党の人事に手を突っ込んだのだ。“参院のドン”といわれた石井準一参院幹事長を交代させ、反発を浴びた。高市首相は「参院の人事権はない」と関与を否定したが、首相の意を汲んだ松山政司参院議員会長による、事実上の更迭人事とみられている。

「これもちぐはぐで、高市さんは石井さんを切るなら切るで、完全に参院を制圧しなければいけなかったんですよ。石井さんの後任の青木一彦参院議員はかつて“参院のドン”として君臨した故・青木幹雄氏の長男です。石井さんと同じ旧平成研究会に属しており、石破茂政権で内閣官房副長官も務めた“アンチ高市派”です。後任が青木さんでは、何のために石井さんを切ったかわからない。高市さんは、事前に石井さんと仲が悪いとさんざん言われていて、切らないと“自分が負けた”ことになるから、意地を張って長期的な戦略を考えずに決めてしまったのではないでしょうか」

見過ごせないのは、石井氏を切ったことで、参院自民党のなかで「高市憎し」の声が高まっていることだ。総裁選にも多大な影響を及ぼす可能性があるという。

「“聖域”とされた参院の人事に手を突っ込まれた恨みは大きいです。これが悪しき前例になると、不信感を抱く議員もいるでしょう。参院議員は衆院に対してある種の抵抗感があるから、反発するとなると結束するでしょう。総裁選への影響も当然、考えられます。総裁選で高市対林の構図になると、『高市許すまじ』という層が、林さんに流れます。石井グループは40人ぐらいいますから、それが林さんをサポートする流れになると思います」

とはいえ、高市首相有利は簡単には翻らないだろうと、鮫島氏はみる。

「いい勝負にはなるでしょうが、やはり高市さんが勝つ可能性が高いと思います。こうなると、また麻生さんの出番です。高市さんは、麻生さんから卒業できないということになります。総裁選が終わっても、麻生支配が続くということです」

いつまで「キングメーカー」として君臨するつもりなのかーー。