ミリー・ボビー・ブラウン、養子縁組で第2子迎える 赤ちゃんの手の写真を公開
『ストレンジャー・シングス』のエル役で知られるミリー・ボビー・ブラウンが、養子縁組で授かった第2子の写真を初公開した。
【写真】第2子をにおわせていた？ ミリーの9月初旬の投稿
現地時間9月17日、夫ジェイク・ボン・ジョヴィと共同でインスタグラムを更新したミリーは、「ハーイ、小さな男の子！」とキャプションを添え、赤ちゃんの小さな手が写る写真を公開した。Peopleによると、ミリーとジェイクの代理人から正式な発表はないものの、2人が養子縁組で第2子を迎えたことを関係者が明かしたという。
ミリーとジェイクは2021年6月に交際が発覚し、同年11月にインスタグラムで関係を公表。2024年5月には家族の前で「とても控えめでロマンチックな」結婚式を挙げ、その後9月にはイタリアのヴィラ・チェティナーレでゲストを招いた盛大な挙式を行った。2025年8月には、インスタグラムで女の子を養子に迎えたことを明かし、「平穏とプライバシーが守られる中で、子育てという新しくも美しい章に足を踏み入れることを、心から楽しみにしています」とつづっていた。
なお、ミリーは7日にもインスタグラムで、家族でアルパカを散歩させる動画を公開している。映っていたのは後ろ姿のみで詳細は不明だが、ジェイクがベビーキャリアを装着しているように見えたことから、家族が増えたことをそれとなくアピールしていた可能性もありそうだ。
引用：「ミリー・ボビー・ブラウン」Instagram（＠milliebobbybrown）
【写真】第2子をにおわせていた？ ミリーの9月初旬の投稿
現地時間9月17日、夫ジェイク・ボン・ジョヴィと共同でインスタグラムを更新したミリーは、「ハーイ、小さな男の子！」とキャプションを添え、赤ちゃんの小さな手が写る写真を公開した。Peopleによると、ミリーとジェイクの代理人から正式な発表はないものの、2人が養子縁組で第2子を迎えたことを関係者が明かしたという。
なお、ミリーは7日にもインスタグラムで、家族でアルパカを散歩させる動画を公開している。映っていたのは後ろ姿のみで詳細は不明だが、ジェイクがベビーキャリアを装着しているように見えたことから、家族が増えたことをそれとなくアピールしていた可能性もありそうだ。
引用：「ミリー・ボビー・ブラウン」Instagram（＠milliebobbybrown）