Netflix映画『リリスとシンデレラのおとぎの王国』11月20日配信スタート おとぎ話「シンデレラ」を新たな視点で描く
11月20日よりNetflixにて独占配信スタートのNetflix映画『リリスとシンデレラのおとぎの王国』より、馬車によるカーチェイスや恐ろしい怪物から逃げ惑う様子など、アドベンチャー要素満載の“もうひとつのシンデレラの物語”を映し出すティザー予告が解禁された。
【動画】『リリスとシンデレラのおとぎの王国』ティザー予告
本作は、アカデミー賞やゴールデングローブ賞を受賞し世界中で社会現象を巻き起こした『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』のスタジオが贈る、不朽のおとぎ話「シンデレラ」の物語を、新たな視点で描くアニメーション映画。シンデレラの“いじわるな義姉” とされているリリスと、シンデレラがなぜか手を組み、“美しいストーリー”から飛び出して、型破りでエキサイティングな大冒険へと乗り出していく。
多くの人々がイメージする「シンデレラ」の物語は--継母や義理の姉たちからいじめられていたシンデレラが、魔法使いの力で舞踏会へ出かけ、王子と恋に落ちる。だが魔法は12時の鐘と共に解け、彼女はその場から姿を消してしまう。王子はガラスの靴を手掛かりに彼女を再び見つけ出し、二人は結ばれる…。
そんな美しいハッピーエンドを迎える世界中で愛される物語には、もうひとつの物語があった。本作の主人公のひとりは、シンデレラの姉リリス。シンデレラのことをいじめる意地悪な人物だとされているが、実は、シンデレラのことを羨ましく思っている。その思いが高まり自身も魔法を使いたいと、リリスは魔法の杖を盗み出してしまう。
この度解禁されたティーザー予告映像では、リリスが自分のイメージを悪くさせる物語の冒頭のナレーションをさえぎり、画面に向かって「本当の話を知って欲しい…すっごく面白いよ！」と自信たっぷりに語り始めるところから始まる。
そして物語には欠かせない「王子様」「ガラスの靴」「舞踏会」などのキーワードに絡む展開も巻き起こる中、王国を支配する謎の悪女による大混乱が勃発。混乱を収めるべく、リリスとシンデレラは城を飛び出して経験したことのない大冒険へ。リリスたちが馬車で爆走する様子や、異種族のトロールとの恋の予感まで、予測不能な怒涛の展開が映し出されている。
監督を務めるのは、アリス・ツーと『ラーヤと龍の王国』のジョン・リパ。ツー監督は、「シンデレラの物語は一つではなく、観客が見たいと思うものも様々です。私たちは、象徴的な名場面を取り入れながら、そこにひねりを加え、多様な視点から描くことができました」とコメント。悪役なはずのいじわるな姉が、王国のために身を挺して駆け回り、本音をぶちまけながら危機に立ち向かう“もうひとつ”の「シンデレラ」の物語。果たしてリリスとシンデレラは、ハッピーエンドを迎えることはできるのか？
リリスを演じるのは、コメディアンや女優、作家として幅広い活躍を見せ、プライムタイム・エミー賞の主演女優賞受賞経験もあるアリ・ウォン（「BEEF／ビーフ」『2分の1の魔法』）。シンデレラ役にはアマンダ・セイフライド（『Mank／マンク』『アン・リー／はじまりの物語』）。次姉マルゴ役にステファニー・スー（『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『フォールガイ』）。王子役にダニエル・ラドクリフ（「ハリー・ポッター」シリーズ）。
そして、魔法使いの妖精フェアリーゴッドマザー役には、レジェンド女優ベット・ミドラー（「アダムス・ファミリー」シリーズ）など、豪華面々が名を連ねる。『インサイド・ヘッド』のヨロコビ役で知られるエイミー・ポーラーもプロデューサーとして参加しており、本作のポップでユーモアあふれる世界観とハートフルなドラマ要素にも大きな期待が寄せられる。
Netflix映画『リリスとシンデレラのおとぎの王国』は、11月20日よりNetflixにて世界独占配信。
【動画】『リリスとシンデレラのおとぎの王国』ティザー予告
本作は、アカデミー賞やゴールデングローブ賞を受賞し世界中で社会現象を巻き起こした『KPOP ガールズ! デーモン・ハンターズ』のスタジオが贈る、不朽のおとぎ話「シンデレラ」の物語を、新たな視点で描くアニメーション映画。シンデレラの“いじわるな義姉” とされているリリスと、シンデレラがなぜか手を組み、“美しいストーリー”から飛び出して、型破りでエキサイティングな大冒険へと乗り出していく。
そんな美しいハッピーエンドを迎える世界中で愛される物語には、もうひとつの物語があった。本作の主人公のひとりは、シンデレラの姉リリス。シンデレラのことをいじめる意地悪な人物だとされているが、実は、シンデレラのことを羨ましく思っている。その思いが高まり自身も魔法を使いたいと、リリスは魔法の杖を盗み出してしまう。
この度解禁されたティーザー予告映像では、リリスが自分のイメージを悪くさせる物語の冒頭のナレーションをさえぎり、画面に向かって「本当の話を知って欲しい…すっごく面白いよ！」と自信たっぷりに語り始めるところから始まる。
そして物語には欠かせない「王子様」「ガラスの靴」「舞踏会」などのキーワードに絡む展開も巻き起こる中、王国を支配する謎の悪女による大混乱が勃発。混乱を収めるべく、リリスとシンデレラは城を飛び出して経験したことのない大冒険へ。リリスたちが馬車で爆走する様子や、異種族のトロールとの恋の予感まで、予測不能な怒涛の展開が映し出されている。
監督を務めるのは、アリス・ツーと『ラーヤと龍の王国』のジョン・リパ。ツー監督は、「シンデレラの物語は一つではなく、観客が見たいと思うものも様々です。私たちは、象徴的な名場面を取り入れながら、そこにひねりを加え、多様な視点から描くことができました」とコメント。悪役なはずのいじわるな姉が、王国のために身を挺して駆け回り、本音をぶちまけながら危機に立ち向かう“もうひとつ”の「シンデレラ」の物語。果たしてリリスとシンデレラは、ハッピーエンドを迎えることはできるのか？
リリスを演じるのは、コメディアンや女優、作家として幅広い活躍を見せ、プライムタイム・エミー賞の主演女優賞受賞経験もあるアリ・ウォン（「BEEF／ビーフ」『2分の1の魔法』）。シンデレラ役にはアマンダ・セイフライド（『Mank／マンク』『アン・リー／はじまりの物語』）。次姉マルゴ役にステファニー・スー（『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『フォールガイ』）。王子役にダニエル・ラドクリフ（「ハリー・ポッター」シリーズ）。
そして、魔法使いの妖精フェアリーゴッドマザー役には、レジェンド女優ベット・ミドラー（「アダムス・ファミリー」シリーズ）など、豪華面々が名を連ねる。『インサイド・ヘッド』のヨロコビ役で知られるエイミー・ポーラーもプロデューサーとして参加しており、本作のポップでユーモアあふれる世界観とハートフルなドラマ要素にも大きな期待が寄せられる。
Netflix映画『リリスとシンデレラのおとぎの王国』は、11月20日よりNetflixにて世界独占配信。