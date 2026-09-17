長谷川博己、藤井道人監督と現場で“バトル”「ピリピリッとすることも何回かありました」
俳優・長谷川博己が17日、都内で行われた映画『汝、星のごとく』（10月9日公開）完成披露試写会舞台あいさつに登壇。現場の様子を明かした。
【全身ショット】きらびやかな衣装で美スタイルを披露した横浜流星＆広瀬すずら
長谷川は撮影中、「自分がこうしてみたい」と思うことを試していたそう。実際に挑戦すると「藤井（道人）監督の中では決まってるんですよね。ビジョンをお持ちなので、全部削ぎ落とされて『それも良かったです、今度こっちやってみましょうか』って。『こっちの方が良くないですか』って結構バトルもありつつ」とやりとりを明かした。
続けて「よく飲ませていただいたりもしていて、仲は良いんですけど、現場ではピリピリッとすることも何回かありました。でも、そういうことをすると良い作品になるので」と役者としてのプロフェッショナルな一面を垣間見せた。
本作は、凪良ゆうによる同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。
同イベントには、藤井道人監督、中村アン、濱田岳、横浜流星、広瀬すず、木村佳乃、石田ゆり子、尾野真千子が参加した。
【全身ショット】きらびやかな衣装で美スタイルを披露した横浜流星＆広瀬すずら
長谷川は撮影中、「自分がこうしてみたい」と思うことを試していたそう。実際に挑戦すると「藤井（道人）監督の中では決まってるんですよね。ビジョンをお持ちなので、全部削ぎ落とされて『それも良かったです、今度こっちやってみましょうか』って。『こっちの方が良くないですか』って結構バトルもありつつ」とやりとりを明かした。
本作は、凪良ゆうによる同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。
同イベントには、藤井道人監督、中村アン、濱田岳、横浜流星、広瀬すず、木村佳乃、石田ゆり子、尾野真千子が参加した。