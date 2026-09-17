今年引退の美女レスラー33歳、美脚あらわボディコンの“バブル女子”姿に反響「かっこいい」
女子プロレスラーで年末12月26日に引退することを発表している上福ゆきが16日、自身のInstagramを更新し、80年代のバブル時代を彷彿とさせるソバージュヘアにボディコンショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】美女レスラー33歳が「スタイル抜群」美脚あらわのボディコンショット
東京女子プロレス（TJPW）に所属する上福は、今年末に後楽園ホールでの大会で引退することを発表し、現在は「引退ロード」の真っ最中。15日に北沢タウンホールで開催されたハイパーミサヲプロデュース興行『HYPE!4』にて、辰巳リカと共に「プロレス入場神」としてバブリーな衣装や演出で登場した。ジュリアナ東京を彷彿とさせるボディコンに大きな羽のついた扇子、いわゆる「ジュリ扇」を持ち、ワンレンヘアで舞って会場をわかせた。
一夜開けたこの日、オフショットとして「hype up your life with tjpw」との一言とともに、リングインする様子などを公開している。
コメント欄には「バブル全盛期」「カッコいいです！」「『リング・イン』最高にマブかったです‼︎」「めちゃくちゃ面白くて楽しくて感動しました！」と、会場でイベントを堪能したファンの声が寄せられている。
引用：「上福ゆき」Instagram（＠yuki_kamifuku）
【写真】美女レスラー33歳が「スタイル抜群」美脚あらわのボディコンショット
東京女子プロレス（TJPW）に所属する上福は、今年末に後楽園ホールでの大会で引退することを発表し、現在は「引退ロード」の真っ最中。15日に北沢タウンホールで開催されたハイパーミサヲプロデュース興行『HYPE!4』にて、辰巳リカと共に「プロレス入場神」としてバブリーな衣装や演出で登場した。ジュリアナ東京を彷彿とさせるボディコンに大きな羽のついた扇子、いわゆる「ジュリ扇」を持ち、ワンレンヘアで舞って会場をわかせた。
コメント欄には「バブル全盛期」「カッコいいです！」「『リング・イン』最高にマブかったです‼︎」「めちゃくちゃ面白くて楽しくて感動しました！」と、会場でイベントを堪能したファンの声が寄せられている。
引用：「上福ゆき」Instagram（＠yuki_kamifuku）