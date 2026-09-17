中部電力の浜岡原発の再稼働審査を巡るデータ不正問題。調査報告書を受け、原子力規制委員会から批判が相次ぎました。

【写真を見る】浜岡原発の“データ不正問題” ｢ごまかせばいいというのが見て取れる｣ 調査報告書を受け原子力規制委員会から中部電力に批判相次ぐ

9月14日、中部電力は浜岡原発の再稼働審査で、耐震設計の基準となるデータを不正に操作していた問題の調査報告書を公表。再稼働申請の取り下げと経営陣の辞任を発表しました。

｢ごまかせばいいというのが見て取れる｣

9月17日に開かれた原子力規制委員会では、報告書で指摘された外部のルールよりも社内の論理を優先する「独自の正当化理論」や「内部通報に適切に対応しなかった」ことなどについて批判の声があがりました。

（原子力規制委員会 山岡耕春委員）

「審査チームにうまく言い訳ができれば、ごまかせばいいというのが見て取れる」



（原子力規制委員会 山中伸介委員長）

「公益通報制度が全く機能していない会社だったのは非常に驚き」



規制委員会は、ことし1月から合わせて11回本店へ立ち入り検査に入っていて、報告書の内容を踏まえ、検査の結果をとりまとめる方針です。