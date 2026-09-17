座りすぎは糖尿病や心疾患、がんのリスクまで高めます。デスクワーカーが発症しやすい病気を医師がわかりやすく説明します。

※この記事はメディカルドックにて『「座りっぱなし」の状態が続くとどんなリスクがある？発症しやすい病気も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

菊地 修司（医師）

座りっぱなしの状態が続くとどんなリスクがある？

＜略歴＞山梨大学（旧・山梨医科大学）医学部医学科卒業後、茨城保健生活協同組合城南病院に研修医として入職。東葛病院外科、北海道勤医協中央病院麻酔科で研修後、城南病院に戻り、医局長、副院長を経て、2021年より同院院長。2024年より茨城保健生活協同組合理事長を兼任。専門は総合診療・訪問診療。2009年に消化器外科から総合診療科に転科し現在に至る。日本医師会認定産業医。

日本人は世界20カ国の中で座位時間が最も長いことがわかっています。私の外来にも「一日中デスクワークで動けない」とおっしゃる患者さんは多いです。ここでは座りっぱなしで高まる代表的なリスクを5つ紹介します。

死亡リスクの上昇

1日の座位時間が長いほど、全死亡リスクが高まります。1日11時間以上座る人は4時間未満の人と比べて死亡リスクが約40%上昇するというデータがあります。さらに、運動習慣があっても、座りすぎによるリスクは完全には打ち消せません。

肥満・メタボリックシンドロームの促進

長時間座っていると、下半身の大きな筋肉がほとんど動きません。その結果、脂肪分解酵素の働きが低下し、糖代謝も悪化します。テレビ視聴が1日2時間増えるごとに肥満のリスクが23%上がるとの研究もあります。外来で生活習慣を聞くと、「通勤がなくなって太った」という方は本当に多いです。

血行不良による下肢のむくみ

座ったままでは脚の静脈血が心臓に戻りにくくなります。血管の周囲に水分が染み出し、むくみ・だるさ・しびれの原因になります。ひどくなると深部静脈血栓症の引き金にもなります。

腰痛の悪化

座位では立位に比べて椎間板への圧力が約1.4～1.85倍に増加します。外来でも「座っていると腰が痛くなる」という訴えは非常に多いです。詳しい原因は次の項目で説明します。

メンタルヘルスの悪化

1日12時間以上座っている人は、6時間未満の人と比べてメンタルヘルス不調のリスクが約3倍に上がるとの調査結果があります。体を動かさないと脳への刺激が減り、気分の落ち込みや意欲低下につながります。

座りっぱなしの状態が続くとどんな病気を発症しやすくなる？

2型糖尿病

座りすぎは運動の有無に関わらず、2型糖尿病の罹患率を高めます。筋肉を動かさないとインスリンの働きが落ち、血糖値が上がりやすくなります。

深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）

長時間座ると脚の深部静脈に血栓ができやすくなります。この血栓が肺動脈に詰まると肺塞栓症を起こし、命に関わることもあります。デスクワーク中や長距離移動時には特に注意してください。

痔（痔核）

肛門は心臓より下にあるため、座りっぱなしだと肛門周辺の静脈がうっ血しやすくなります。この状態が続くと痔核（いぼ痔）を引き起こします。日本人の約3人に1人が痔に悩んでいるといわれており、デスクワーカーはリスクが高い集団です。

心血管疾患（心筋梗塞・脳卒中）

仕事中ほとんど座っている人は、そうでない人と比べて心血管疾患による死亡リスクが約34%高いとの大規模研究があります。座りすぎは血圧上昇や動脈硬化の進行と関連します。

大腸がん

座りすぎは大腸がんのリスクを高めます。長時間座ると腸の蠕動運動が弱まり、発がん物質が腸粘膜に長く接触します。複数の疫学研究で、実際に座位時間と大腸がんの関連が確認されています。

「座りっぱなし」についてよくある質問

ここまで座りっぱなしについて紹介しました。ここでは「座りっぱなし」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

一番良くない座り方について教えてください。

菊地 修司

私が外来で患者さんに「どんな座り方をしていますか？」と聞くと、「足を組んで浅く座る」という姿勢と答える方がいらっしゃいます。ですが、この座り方は骨盤が左右に傾くうえ、後傾もしやすく、腰椎への負荷が最も大きくなります。さらに下肢の血流も片方だけ圧迫されるため、むくみや痔の悪化にもつながります。転倒の危険性もあります。ですので、足を組む癖のある方は、まず足裏を両方とも床につけることから始めてみてください。

まとめ30分に1回立ち上がる習慣から始めて、座りすぎのリスクを下げましょう

日本人は世界で最も座位時間が長い国民です。座りっぱなしは腰痛・肥満・糖尿病・心血管疾患・痔など、多くの病気のリスクを高めます。しかし対策はシンプルです。30分に1回立ち上がる、座ったまま足を動かす、正しい姿勢を意識する。この3つを日常に取り入れるだけで、リスクは大きく下がります。「ただ座っているだけ」の時間を見直すことが、健康への第一歩です。気になる症状があれば、早めにかかりつけ医にご相談ください。

「座りっぱなし」と関連する病気は12個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系

深部静脈血栓症

肺塞栓症心筋梗塞脳卒中

腰椎椎間板ヘルニア

腰部脊柱管狭窄症

変形性膝関節症

痔核

大腸がん2型糖尿病

肥満症

うつ病

座りっぱなしの生活は全身に影響を及ぼします。血流低下・筋力低下・代謝異常を通じて、循環器から精神科まで多領域の病気と関連します。いずれも早期対策が可能ですので、気になる症状があればご相談ください。

「座りっぱなし」と関連する症状

「座りっぱなし」と関連している、似ている症状は10個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

腰が痛い

お尻が痛い

脚がむくむ

脚がだるい・しびれる

肩がこる

背中がつる

膝が痛い

お尻から出血する

脚の血管が浮き出る

気分が落ち込む

座りっぱなしの後にこれらの症状が現れる場合は要注意です。腰椎椎間板ヘルニアや深部静脈血栓症、痔核などの病気が隠れている可能性があります。症状が続くときは早めに医療機関を受診しましょう。

参考文献

座位行動｜厚生労働省

健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023｜e-ヘルスネット

エコノミークラス症候群の予防のために｜厚生労働省

Sitting Time, Physical Activity, and Mortality｜JAMA Network Open

「座りすぎ」はカラダにもココロにも悪い？｜明治安田厚生事業団

ぎっくり腰｜日本整形外科学会

座り続けず、立つことを健康行動のきっかけに｜花王健康科学研究会