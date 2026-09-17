土屋太鳳、佐久間大介、クァク・ドンヨンら『マッチング TRUE LOVE』恋リア感満載の場面写真到着
土屋太鳳が主演を務め、佐久間大介が共演する映画『マッチング TRUE LOVE』より、土屋、佐久間、クァク・ドンヨンらキャスト陣の“恋リア感”満載の場面写真が解禁された。
【写真】カップルブランコ、砂浜で散歩、海辺デートなど恋リア感満載の場面写真ギャラリー
監督・脚本を内田英治が手がけた本作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』（2024）の続編。舞台をマッチングアプリから南の島でのマッチングツアーへと大きくスケールアップ。土屋太鳳はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間大介は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
本作から参加する新キャストとして、韓国出身の俳優・クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴が出演する。
このたび、ツアー参加者を演じるキャストたちの、まるで恋愛リアリティショーの一コマを切り取ったような場面写真が一挙に解禁。
“アプリ婚連続殺人事件”から2年。吐夢（佐久間）がアプリ婚連続殺人事件の真犯人であり、さらに自身と異母姉弟であることも知らないまま交際を続けていた輪花（土屋）だったが、吐夢はある日、輪花の前から忽然と姿を消してしまう。
吐夢の失踪に戸惑いながらも、イベント会社で働く輪花は、同僚の万由子（根矢涼香）から、南の島で開催されるマッチングツアーの手伝いを依頼される。なかなか気が進まない輪花だったが、2年前に亡くなった親友・尚美（片山萌美）の妹で大学生の伊藤愛羅（豊嶋花）がツアーに参加すると知り、彼女を案じて同行を決意する。
今回解禁された場面写真には、ホテルのプールサイドで夜風にあたりながら、穏やかな時間を過ごす輪花の姿が。さらに、失踪していた吐夢が輪花を追いかけるようにツアーに現れ、南の島には不釣り合いな黒服にブーツ姿で、輪花と海辺を歩く意味深なカットも解禁された。再び姿を現した吐夢と輪花と間に、一体何が起こるのか-？
さらに、マッチングツアーに参加する男女の恋模様を捉えた場面写真も解禁。韓国人経営者のイ・ソンイル（クァク・ドンヨン）は恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子（花瀬琴音）とマッチング。恋愛リアリティショーを彷彿とさせる”カップルブランコ“に並んで座り、楽しそうに談笑する様子が切り取られている。
条件重視のエステティシャン・日向ゆら（加藤史帆）が楽しそうにプールではしゃぐ開放的な姿や、恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎（塚田僚一）と、マッチング相手である実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵（瀧七海）が海辺で手を繋ぎ、満面の笑みを浮かべながら歩く姿など、それぞれの”マッチング“が順調に進んでいる様子がうかがえる。
さらに、どこか吐夢を彷彿とさせる謎の芸大生・野村安蘭（倉悠貴）と愛羅が、海辺で背中合わせになり、安蘭が絵を描いている印象的なカットも解禁された。
しかし、笑顔に包まれたマッチングツアーの裏側で参加者たちを待ち受けていたのは…。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、9月25日より全国公開。
【写真】カップルブランコ、砂浜で散歩、海辺デートなど恋リア感満載の場面写真ギャラリー
監督・脚本を内田英治が手がけた本作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』（2024）の続編。舞台をマッチングアプリから南の島でのマッチングツアーへと大きくスケールアップ。土屋太鳳はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間大介は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
このたび、ツアー参加者を演じるキャストたちの、まるで恋愛リアリティショーの一コマを切り取ったような場面写真が一挙に解禁。
“アプリ婚連続殺人事件”から2年。吐夢（佐久間）がアプリ婚連続殺人事件の真犯人であり、さらに自身と異母姉弟であることも知らないまま交際を続けていた輪花（土屋）だったが、吐夢はある日、輪花の前から忽然と姿を消してしまう。
吐夢の失踪に戸惑いながらも、イベント会社で働く輪花は、同僚の万由子（根矢涼香）から、南の島で開催されるマッチングツアーの手伝いを依頼される。なかなか気が進まない輪花だったが、2年前に亡くなった親友・尚美（片山萌美）の妹で大学生の伊藤愛羅（豊嶋花）がツアーに参加すると知り、彼女を案じて同行を決意する。
今回解禁された場面写真には、ホテルのプールサイドで夜風にあたりながら、穏やかな時間を過ごす輪花の姿が。さらに、失踪していた吐夢が輪花を追いかけるようにツアーに現れ、南の島には不釣り合いな黒服にブーツ姿で、輪花と海辺を歩く意味深なカットも解禁された。再び姿を現した吐夢と輪花と間に、一体何が起こるのか-？
さらに、マッチングツアーに参加する男女の恋模様を捉えた場面写真も解禁。韓国人経営者のイ・ソンイル（クァク・ドンヨン）は恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子（花瀬琴音）とマッチング。恋愛リアリティショーを彷彿とさせる”カップルブランコ“に並んで座り、楽しそうに談笑する様子が切り取られている。
条件重視のエステティシャン・日向ゆら（加藤史帆）が楽しそうにプールではしゃぐ開放的な姿や、恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎（塚田僚一）と、マッチング相手である実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵（瀧七海）が海辺で手を繋ぎ、満面の笑みを浮かべながら歩く姿など、それぞれの”マッチング“が順調に進んでいる様子がうかがえる。
さらに、どこか吐夢を彷彿とさせる謎の芸大生・野村安蘭（倉悠貴）と愛羅が、海辺で背中合わせになり、安蘭が絵を描いている印象的なカットも解禁された。
しかし、笑顔に包まれたマッチングツアーの裏側で参加者たちを待ち受けていたのは…。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、9月25日より全国公開。