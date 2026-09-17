森保J 親善試合4試合のメンバー31人発表 W杯後初の活動 松木玖生ら4人が初招集 長友佑都は選外
日本サッカー協会(JFA)は17日、9月から10月にかけて各地で行われる国際親善試合4試合に臨む日本代表メンバーを発表した。MF松木玖生ら4人が初招集。今夏のW杯北中米大会に出場した選手では、DF長友佑都ら6人が選外となった。
W杯招集メンバーでは、GK大迫敬介、長友、DF谷口彰悟、DF菅原由勢、FW町野修斗、FW小川航基が選出されなかった。
初招集は松木、FW谷村海那、MF中野蹴斗、MF齋藤俊輔の4人となった。
森保監督の半年続投が決まった日本代表は、9月24日にウルグアイ、同28日にベネズエラ、10月1日にエクアドルと対戦。同4日にも親善試合(対戦相手未定)を行う。
11月はシンガポール遠征を実施し、ブラジル、パラグアイ、シンガポールとの4カ国によるトーナメント方式の親善大会に出場することが決定。森保監督のラスト采配となるアジア杯サウジアラビア大会（27年1月7日～2月5日）に向かう。
＜日本代表の招集メンバー＞
【GK】
早川 友基
小久保玲央ブライアン
鈴木 彩艶
【DF】
渡辺 剛
板倉 滉
伊藤 洋輝
冨安 健洋
安藤 智哉
瀬古 歩夢
鈴木淳之介
【MF/FW】
伊東 純也
鎌田 大地
相馬 勇紀
○谷村 海那
堂安 律
上田 綺世
田中 碧
○中野 蹴斗
中村 敬斗
佐野 海舟
熊坂 光希
久保 建英
鈴木 唯人
田中 聡
○松木 玖生
佐野 航大
塩貝 健人
後藤 啓介
○齋藤 俊輔
佐藤龍之介
○が初招集