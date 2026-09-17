日本サッカー協会(JFA)は17日、9月から10月にかけて各地で行われる国際親善試合4試合に臨む日本代表メンバーを発表した。MF松木玖生ら4人が初招集。今夏のW杯北中米大会に出場した選手では、DF長友佑都ら6人が選外となった。

W杯招集メンバーでは、GK大迫敬介、長友、DF谷口彰悟、DF菅原由勢、FW町野修斗、FW小川航基が選出されなかった。

初招集は松木、FW谷村海那、MF中野蹴斗、MF齋藤俊輔の4人となった。

森保監督の半年続投が決まった日本代表は、9月24日にウルグアイ、同28日にベネズエラ、10月1日にエクアドルと対戦。同4日にも親善試合(対戦相手未定)を行う。

11月はシンガポール遠征を実施し、ブラジル、パラグアイ、シンガポールとの4カ国によるトーナメント方式の親善大会に出場することが決定。森保監督のラスト采配となるアジア杯サウジアラビア大会（27年1月7日～2月5日）に向かう。

＜日本代表の招集メンバー＞

【GK】

早川 友基

小久保玲央ブライアン

鈴木 彩艶

【DF】

渡辺 剛

板倉 滉

伊藤 洋輝

冨安 健洋

安藤 智哉

瀬古 歩夢

鈴木淳之介

【MF/FW】

伊東 純也

鎌田 大地

相馬 勇紀

○谷村 海那

堂安 律

上田 綺世

田中 碧

○中野 蹴斗

中村 敬斗

佐野 海舟

熊坂 光希

久保 建英

鈴木 唯人

田中 聡

○松木 玖生

佐野 航大

塩貝 健人

後藤 啓介

○齋藤 俊輔

佐藤龍之介

○が初招集