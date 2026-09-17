日本代表、９月・10月シリーズの招集メンバー発表！ 鈴木彩艶や堂安律らが順当に選出！ 佐藤龍之介、佐野航大らが復帰、初招集は４人
９月17日、日本サッカー協会は９月、10月に行なわれる国際親善試合４試合に臨む日本代表メンバー31人を発表した。
北中米ワールドカップ後、再スタートを切る森保ジャパン。今回の活動では９月24日のウルグアイ戦（キューアンドエースタジアムみやぎ）を皮切りに、同28日にベネズエラ（エディオンピースウイング広島）、10月１日にエクアドル（横浜国際総合競技場）、同５日にパナマかニュージーランド（国立競技場）のどちらかと戦う。
今回のメンバーには、鈴木彩艶や板倉滉、堂安律らが順当に名を連ね、佐藤龍之介、佐野航大らが復帰を果たした。また谷村海那、中野就斗、松木玖生、齋藤俊輔の４人が初招集となった。
発表されたメンバーは以下の通り。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
鈴木彩艶（アストン・ビラ／イングランド）
DF
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（クリスタル・パレス／イングランド）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
前田大然（イプスウィッチ／イングランド）
谷村海那（横浜F・マリノス）※
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（リール／フランス）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中野就斗（サンフレッチェ広島）※
中村敬斗（リヨン／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
熊坂光希（柏レイソル）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
田中 聡（シャルケ／ドイツ）
松木玖生（サウサンプトン／イングランド）※
佐野航大（PSV／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）※
後藤啓介（フライブルク／ドイツ）
佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表、次の４年へいざ再始動！９月・10月シリーズに招集されたメンバーを一挙紹介！
北中米ワールドカップ後、再スタートを切る森保ジャパン。今回の活動では９月24日のウルグアイ戦（キューアンドエースタジアムみやぎ）を皮切りに、同28日にベネズエラ（エディオンピースウイング広島）、10月１日にエクアドル（横浜国際総合競技場）、同５日にパナマかニュージーランド（国立競技場）のどちらかと戦う。
発表されたメンバーは以下の通り。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
鈴木彩艶（アストン・ビラ／イングランド）
DF
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（クリスタル・パレス／イングランド）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
前田大然（イプスウィッチ／イングランド）
谷村海那（横浜F・マリノス）※
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（リール／フランス）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中野就斗（サンフレッチェ広島）※
中村敬斗（リヨン／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
熊坂光希（柏レイソル）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
田中 聡（シャルケ／ドイツ）
松木玖生（サウサンプトン／イングランド）※
佐野航大（PSV／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）※
後藤啓介（フライブルク／ドイツ）
佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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