くら寿司、ネット投稿の“異物混入”で声明 保健所と外部調査機関が調査し「店内には当該生物の生息は確認されませんでした」
くら寿司は16日、公式サイトを更新し、インターネット上に投稿されている異物混入について声明を発表した。保健所による確認と外部調査機関による調査を実施したとし、「店内には当該生物の生息は確認されませんでした」と報告している。
【写真】声明発表「一部ネットに投稿されている異物混入につきまして」
公式サイトでは「一部のネットに投稿されている異物混入につきまして」と題して、「本日、保健所に来ていただき、さらに外部調査機関に、くまなく調査していただきました」と説明。その結果について、「店内には当該生物の生息は確認されませんでした」と明らかにした。
同社は「引き続き、お客さまに安心してご利用いただけますよう努めてまいります」としている。
「くら寿司」をめぐっては、一部SNSで汁物に虫が混入していたなどとする投稿が散見されていた。
【写真】声明発表「一部ネットに投稿されている異物混入につきまして」
公式サイトでは「一部のネットに投稿されている異物混入につきまして」と題して、「本日、保健所に来ていただき、さらに外部調査機関に、くまなく調査していただきました」と説明。その結果について、「店内には当該生物の生息は確認されませんでした」と明らかにした。
同社は「引き続き、お客さまに安心してご利用いただけますよう努めてまいります」としている。
「くら寿司」をめぐっては、一部SNSで汁物に虫が混入していたなどとする投稿が散見されていた。