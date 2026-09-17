ホロライブ・兎田ぺこら、輪ゴムスイカに本物の“CEO”参戦し驚愕「やっぱ最高のアイドルだわYAGOO」
「ホロライブ」所属Vtuber・兎田ぺこらさんが、17日までにチャンネルを更新。輪ゴムでスイカを割るチャレンジ企画に挑戦すると、本物のCEOがサプライズ登場し騒然となった。
【動画】凸待ちにやってきたフッ軽“CEO”にぺこらさん絶叫（5：40ごろ）
15日に配信された「【輪ゴムでスイカ割り】3D凸待ちで来てくれたメンバーと何本で割れるか検証する！ぺこ！」には、大神ミオさんやアキ・ローゼンタールさんなど様々なホロメンが協力に駆けつけたのだが、中でもリスナーが騒然となったのは、「ホロライブ」を運営するカバー株式会社CEO・谷郷元昭（YAGOO）氏の登場シーン。
スイカを映すはずだったカメラに突然登場した谷郷氏は、にこやかな笑顔でぺこらさんやリスナーに手を振って「YAGOOです。本物です」とコメント。チャット欄は「ええええええええ！」「社長なにしとん」など、驚きの声であふれた。
谷郷氏はこの日たまたまスタジオに来ており、ぺこらさんが凸待ちをしていると知ってわざわざ登場してくれたそう。最後はしっかりとスイカに輪ゴムもかけて退場していった。
フットワークが軽すぎるCEO登場にファンからは「やっぱ最高のアイドルだわYAGOO」「YAGOOがまたフッ軽になってて嬉しいぜ、昔のホロライブ思い出すw」「谷郷さんも来て、新記録も出てまさに神回」「マジで急にYAGOO映ってめっちゃビビったｗ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」
【動画】凸待ちにやってきたフッ軽“CEO”にぺこらさん絶叫（5：40ごろ）
15日に配信された「【輪ゴムでスイカ割り】3D凸待ちで来てくれたメンバーと何本で割れるか検証する！ぺこ！」には、大神ミオさんやアキ・ローゼンタールさんなど様々なホロメンが協力に駆けつけたのだが、中でもリスナーが騒然となったのは、「ホロライブ」を運営するカバー株式会社CEO・谷郷元昭（YAGOO）氏の登場シーン。
谷郷氏はこの日たまたまスタジオに来ており、ぺこらさんが凸待ちをしていると知ってわざわざ登場してくれたそう。最後はしっかりとスイカに輪ゴムもかけて退場していった。
フットワークが軽すぎるCEO登場にファンからは「やっぱ最高のアイドルだわYAGOO」「YAGOOがまたフッ軽になってて嬉しいぜ、昔のホロライブ思い出すw」「谷郷さんも来て、新記録も出てまさに神回」「マジで急にYAGOO映ってめっちゃビビったｗ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」